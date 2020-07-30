В МИД Беларуси подтвердили, что ряд задержанных боевиков "Вагнера" воевали на Донбассе

Некоторые из задержанных в Беларуси боевиков частной военной компании "Вагнера" имеют украинское гражданство, сообщает МИД Беларуси.

Министерство иностранных дел Беларуси 30 июля сообщило о том, что ряд задержанных в стране боевиков частной военной компании "Вагнер" принимали участие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях.

Сегодня в МИД Беларуси поочередно были приглашены посол России Дмитрий Мезенцев и советник-посланник, исполняющий обязанности руководителя посольства Украины, Петр Врублевский.

У посла РФ были запрошены разъяснения о целях прибытия и нахождения в Беларуси задержанной организованной группы лиц.

"С учетом подтвержденных сведений об участии ряда задержанных в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей Украины, украинского происхождения и наличия также украинского гражданства у некоторых из них у Петра Врублевского запрошена релевантная информация, которая может быть использована для всестороннего анализа и оценки причин их присутствия в Беларуси", – отметили в МИД Беларуси.

Украинская и белорусская стороны договорились усилить пограничный режим, чтобы избежать дестабилизации обстановки в обеих странах.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российскими боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через белорусскую территорию.

СБУ будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер".