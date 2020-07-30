МИД Украины о задержании боевиков "Вагнера" в Беларуси: Вопрос о возможной экстрадиции будет решаться соответствующими органами

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что следят за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков боевиков частной военной компании "Вагнер", среди которых, вероятно, есть боевики "ЛДНР".

Прибывшие на территорию Беларуси боевики российской частной военной компании "Вагнер" могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране накануне выборов президента. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, обнародованном на сайте ведомства.

"Мы внимательно следим за ситуацией вокруг задержания белорусскими правоохранителями нескольких десятков российских боевиков. По сообщениям СМИ, среди них есть те, кто воевал против Украины на Донбассе. Украина давно предупреждала, что участники российских оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях на востоке Украины, используются в других точках мира и представляют угрозу", – говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что Украина развивает добрососедские отношения с Беларусью, всесторонне поддерживает ее суверенитет и независимость.

"Вопрос о возможной экстрадиции или иных правовых действиях будет решаться соответствующими правоохранительными и специальными органами", – отметили в украинском ведомстве.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российскими боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.