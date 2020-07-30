Посольство РФ получило уведомление о задержании 32 россиян в Беларуси

Главное консульское управление министерства иностранных дел Беларуси направило официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России.

В Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина Фото: depositphotos.com

Посольство России в Беларуси получило уведомление от главного консульского управления белорусского МИД о задержании 32 россиян на территории страны. Об этом 29 июля сообщается на странице дипломатического представительства РФ в Twitter.

"Посольством получено от главного консульского управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России", – говорится в сообщении.

Посольством получено от Главного консульского Управления МИД РБ официальное уведомление о задержании в республике 32 граждан России. — Russia in Belarus (@RusEmbassyMinsk) July 29, 2020

Сотрудники группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер". Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его "батальона". По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. "Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна", – сказал Прилепин.

Компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти были в курсе этого, заявил российский военный корреспондент Семен Пегов. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российским боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.