В Кремле заявили, что информации о противоправных действиях задержанных в Беларуси "сотрудников" ЧВК "Вагнер" нет

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не признают украинского гражданства задержанных в Беларуси боевиков "ЛДНР". Он утверждает, что задержанные – граждане РФ.

Песков: А что такое ЧВК "Вагнер"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет Фото: ЕРА

В Кремле ждут "исчерпывающей информации" от Минска по поводу задержания в Минске 33 "сотрудников" российской частной военной компании "Вагнер". Об этом сегодня журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет РБК.

Он утверждает, что информации о противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной их задержания, нет.

Песков назвал инсинуациями заявления Минска о намерении РФ дестабилизировать ситуацию накануне выборов.

На просьбу журналистов прокомментировать данные о том, что среди задержанных есть граждане Украины, Песков ответил: "Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России... Мы должны сначала понять, в чем они обвиняются".

Отвечая на вопрос, почему в России не преследуют ЧВК "Вагнер" за участие в боевых действиях на Донбассе, спикер Кремля сказал: "А что такое ЧВК "Вагнер"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет. Есть частное охранное предприятие, есть фирмы, а такого понятия, как ЧВК, нет".

Он добавил, что Кремль учтет заявление писателя Захара Прилепина о том, что среди задержанных есть несколько человек, служивших с ним на Донбассе.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время срочного совещания с членами Совета безопасности заявил, что необходимо обратиться в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили ситуацию с российскими боевиками ЧВК "Вагнер" в Беларуси.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

О вероятном требовании экстрадиции украинских боевиков группы заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос, Министерство иностранных дел Украины и Служба безопасности Украины.