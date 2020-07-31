Путин провел совещание из-за задержания боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси

Президент России Владимир Путин обсудил с российским Советом безопасности задержание россиян из ЧВК "Вагнер" в Беларуси. В Кремле их задержание назвали неоправданным.

Президент России Владимир Путин провел оперативную встречу с постоянными членами российского Совета безопасности. Об этом 31 июля сообщает сайт Кремля.

"Прошел обстоятельный разговор по поводу инцидента с задержанием российских граждан в Беларуси. Надеемся, что эта ситуация будет выяснена в ближайшее время и неоправданно задержанные российские граждане будут освобождены", – говорится в сообщении.

В заседании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и другие.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.