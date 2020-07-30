Беларусь усилила контроль на границах с Россией и Украиной после задержания бойцов ЧВК "Вагнер"

На белорусско-украинской границе пограничники вводят дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе.



На границе Беларуси будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в страну Фото: depositphotos.com

Белорусские пограничники усилили пограничный режим с Украиной и Россией после задержания в стране бойцов ЧВК "Вагнер". Об этом 30 июля в Telegram сообщает пограничный комитет Беларуси.

"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", – говорится в сообщении.

Кроме того, на белорусско-украинской границе пограничники вводят дополнительные меры контроля за порядком посещения и пребывания граждан в погранзоне и полосе.

Также будет усилен контроль лиц и досмотр транспортных средств, следующих в Беларусь через пункты пропуска.

В пунктах пропуска и на "зеленой" границе на украинском направлении увеличено количество пограничных нарядов.

О задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов. В Следкоме Беларуси утверждают, что вагнеровцы совместно с белорусскими оппозиционерами Николаем Статкевичем и Сергеем Тихановским причастны к подготовке массовых беспорядков.