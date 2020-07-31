Кто и что получит от операции по поимке ЧВК "Вагнер" в Беларуси?

Разведчик и аналитик, и.о. начальника Главного управления разведки СБУ в 2003 году, генерал-майор запаса

"А что такое ЧВК "Вагнер"? В России де-юре такого понятия, как ЧВК, нет…

Я не располагаю какими-либо данными о каких-то военных компаниях"

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ



В средствах массовой информации и в экспертной среде активно обсуждаются подробности скандала вокруг задержанных в Беларуси "военизированных" россиян. Выдвигаются разные версии и делаются различные выводы, порой взаимоисключающие.

Однако вынесенные в эпиграф слова пресс-секретаря российского президента дают основания предполагать, что за банальным, на первый взгляд, задержанием и дальнейшим арестом россиян, которые своим поведением выпадали из устоявшегося образа обычного российского туриста (не пили, не дебоширили), скрывается очередная кремлевская "многоходовочка".

То, что официальная Москва никогда не упустит шанс комплексно использовать складывающуюся или искусственно созданную ситуацию, не является секретом.

Слова Пескова – это слова его начальника, которые тот, по той или иной причине, произнести не может. Не может же он признать, что фотографировался с Дмитрием Уткиным (позывной Вагнер, основатель одноименной ЧВК) в 2016 году. А поэтому отрицание существования "каких-то военных компаний" президентским пресс-секретарем – очень плохой сигнал для последних.

Копка: российское руководство не может допустить, чтобы в Россию хлынул поток людей с опытом боевых действий и проведения подрывных операций. Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

ЧВК с течением времени становится для российского руководства все более токсичным грузом за рубежом. Поэтому даже упоминание о том, что российское руководство "отказывается" от наемников, по мнению кремлевских стратегов, сыграет на руку Москве на международной арене. Нельзя забывать и о том, что против использования ЧВК государством выступает и российское военное ведомство.

Одновременно, в силу складывающейся после "обнуления" внутренней обстановки в стране, российское руководство не может допустить, чтобы в Россию хлынул поток людей с опытом боевых действий и проведения подрывных операций.

Таким образом, возникает необходимость каким-то образом нейтрализовать того джинна, которого так неосторожно, хотя и осознанно, выпустила из бутылки российская власть. Поэтому арест в Беларуси может стать одним из этапов операции по нейтрализации. При этом нельзя исключать, что информация о группе была предоставлена белорусской стороне самими россиянами.

Почему именно Беларусь? Чтобы в очередной раз привлечь внимание избирателей к действующему президенту накануне выборов.

Группа боевиков ЧВК в аэропорту Минска. Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Итак, кто и что получает от операции?

1. Считается, что арест россиян поднимет авторитет Лукашенко перед назначенными на 9 августа президентскими выборами как главного "радетеля" за безопасность государства и человека, который не боится московской "угрозы". Расследование уголовного дела и суд требуют времени. Процессы будут активизироваться по мере приближения выборов.

2. Официальная Москва показывает, кто в российском доме хозяин. Арест и фактический отказ от ЧВК – это предупреждение не только непосредственно наемникам, но и отечественным олигархам, а также криминалитету, располагающим подобными военизированными формированиями.

3. Чтобы несколько смягчить впечатление от акции со стороны некоторых категорий российских граждан, Москва делает это руками Минска, одновременно рассчитывая на взаимность со стороны Лукашенко после победы последнего на выборах.

Дальнейший ход событий покажет, что в действительности стояло за "белорусскими событиями", но уже сейчас ясно, что внутренняя обстановка в России после конституционных поправок еще не раз станет причиной подобных международный "недоразумений".