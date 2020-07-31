Кулеба: Беларусь передала Украине список имен задержанных наемников ЧВК "Вагнер"

Белорусские власти передали Украине список задержанных под Минском 29 июля наемников частной военной компании "Вагнер". По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, сейчас важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне оккупационных сил.

Беларусь утверждает, что наемники могут быть причастны к преступлениям на Донбассе Фото: depositphotos.com

Белорусские власти передали Украине список с именами задержанных под Минском наемников российской частной военной компании "Вагнер", которые могут быть причастны к преступлениям на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 31 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формированиях [на Донбассе], причастны ли они к совершению тех или иных преступлений", – пояснил Кулеба.

Министр добавил, что нужно проверить весь список задержанных наемников.

"Мы должны проверить весь список того, что, возможно, кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике", – уточнил Кулеба.

Белорусская сторона 30 июля обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники "Вагнера" к преступлениям на Донбассе.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.