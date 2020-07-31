Кулеба: Беларусь передала Украине список имен задержанных наемников ЧВК "Вагнер"

Белорусские власти передали Украине список с именами задержанных под Минском наемников российской частной военной компании "Вагнер", которые могут быть причастны к преступлениям на Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 31 июля, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
"Очень важно установить, кто из участников этого списка принимал участие в вооруженных действиях на стороне оккупационных сил, незаконных вооруженных формированиях [на Донбассе], причастны ли они к совершению тех или иных преступлений", – пояснил Кулеба.
Министр добавил, что нужно проверить весь список задержанных наемников.
"Мы должны проверить весь список того, что, возможно, кто-то во время задержания представил паспорт гражданина Украины или России, поэтому по списку надо по каждому индивидуально пройтись и тогда уже можно переходить к большей конкретике", – уточнил Кулеба.
Белорусская сторона 30 июля обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники "Вагнера" к преступлениям на Донбассе.
О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.
Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.
В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.