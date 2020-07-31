"Колхозный спектакль" или спецоперация Кремля? Что стоит за задержанием бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Главное

Нехарактерное для российских туристов поведение

Что произошло

"Приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания".

Это фрагмент новости крупнейшего государственного информационного агентства Беларуси БЕЛТА. Новость с заголовком "Под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании" была опубликована 29 июля 2020 года – почти за 10 дней до президентских выборов, назначенных на 9 августа.

Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

В материале утверждалось, что задержанные – представители частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Со ссылкой на правоохранительные органы сообщалось, что всего в Беларусь должны были приехать более 200 боевиков, цель которых – "дестабилизация обстановки в период избирательной кампании".

В новости также указывалось, что "российские туристы" прибыли в Минск в ночь с 24-го на 25 июля, заселилась в гостиницу, после – переехали в один из санаториев вблизи столицы, где их взяли силами группы "А" КГБ при поддержке ОМОНа. Еще один – 33-й "боевик" – был задержан отдельно от остальных в Гомельской области.

В конце новости прилагался список задержанных с фамилией, именем, отчеством и датой рождения. Все они, уточнило агентство, являются гражданами Российской Федерации в возрасте от 24 до 55 лет. Через сутки стало известно, что их обвинили в подготовке терактов.

Если верить белорусскому ТВ, задержанные бойцы ЧВК Вагнер любезно приехали с нашивками "Наш бизнес смерть и бизнес идёт хорошо" (орфография — ЧВК Вагнер) pic.twitter.com/QQlTkL6srG — Здесь Шепелин (@ilya_shepelin) July 29, 2020

Чтобы они пургу не гнали

Официальная реакция властей

Через шесть часов после первой новости появилась вторая: "Лукашенко собрал срочное совещание с членами Совбеза по ситуации с задержанием боевиков иностранной ЧВК".

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. […] Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты – хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Лукашенко также поручил представителям Совбеза обратиться в соответствующие российские структуры, "чтобы они объяснили, что происходит".

ВИДЕО

29 июля, Минск. Президент Беларуси Александр Лукашенко на срочном совещании с членами Совета безопасности. Видео: Информационное агентство БелТА / YouTube

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков после совещания с президентом сообщил журналистам, что официальный Минск информацию от соответствующих органов РФ о "переброске куда-то" ЧВК не получал.

"Если бы осуществлялась переброска куда-то частной военной компании, тем более через территорию Беларуси, наверное, по линии каких-то специальных служб были бы определенные пояснения. Потому что это очень серьезный вопрос. Но получилось так, что ни по линии ФСБ, ни по линии ГРУ, ни по какой другой структуре такой информации не получали", – сказал Равков.

Госсекретарь Совбеза добавил, что будет усилено "оперативное прикрытие государственных границ" и рассмотрен вопрос безопасности проведения массовых мероприятий, в том числе связанных с избирательной кампанией.

Оперативное видео задержания вагнеровцев, показанное по белорусскому госканалу. Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Официальная реакция российской стороны появилась на следующий день поздно вечером.

"Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. […] Указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимы документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск – Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", – говорится на официальном сайте российского МИД.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных вагнеровца являются сотрудниками частного охранного предприятия, ехали транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

Российское незаконное вооруженное формирование

ЧВК "Вагнер" – незаконное вооруженное формирование России (наемничество запрещено статьей 359 УК РФ), неофициально орудующее за пределами РФ. В частности, "вагнеровцы" участвовали и участвуют в войнах на территории Украины, Сирии, Ливии. Структуру связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, получившим прозвище Повар Путина.

Название "Вагнер" было впервые упомянуто в 2014 году, когда выяснилось, что наемники этой группы воевали на Донбассе на стороне агрессора. В 2017-м глава СБУ Украины Василий Грицак заявил о причастности "вагнеровцев" к уничтожению украинского военно-транспортного Ил-76 в июне 2014 года, штурму донецкого аэропорта и боевых действиях под Дебальцево.

Вечером в день задержания телеканал "Беларусь 1" выпустил сюжет, в котором показаны лица задержанных и их паспорта. Все показанные на видео паспорта – заграничные, хотя для россиян в случае поездки в Беларусь как в конечный пункт назначения они необязательны.

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Кадры задержания предполагаемых боевиков показали по государственному телеканалу "Беларусь 1". Видео: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Согласно журналистским расследованиям, группой командует подполковник в отставке вооруженных сил РФ Дмитрий Уткин по прозвищу Вагнер. По данным немецкой газеты Bild, общая численность наемников достигает 2500 человек. Официальная Москва существование этой ЧВК отрицает, лишь признает, что россияне участвуют в боевых действиях за рубежом как частные лица. По информации петербургского издания "Фонтанка", "вагнеровцы" получают за свою "работу" от 160 до 240 тыс. руб. в месяц – это примерно 58–86 тыс. грн.

Passport photos of the private military contractors. 47/ pic.twitter.com/F04sPTX0yL — Rob Lee (@RALee85) July 29, 2020

Еще девять россиян, воевавших против Украины на Донбассе

Вместе с российским послом белорусское внешнеполитическое ведомство пригласило и посла Украины.

"Уже сейчас, по имеющейся информации по результатам опросов этих [задержанных] людей, около 14 человек – это те, которые проходили по программе учета людей, были зафиксированы на Донбассе. Поэтому приглашается и посол Украины по этому вопросу", – сказал госсекретарь Равков.

По меньшей мере девять из 33 задержанных внесены в базу данных украинского сайта "Миротворец" как российские наемники на Донбассе.

Украинское издание "Бабель" узнало подробности о девяти российских наемниках, воевавших на Донбассе и задержанных в Беларуси:

Тахир Бахтигараев, 40 лет, гражданин России, родился и жил в Перми. Водитель-механик, позывной Фартовый. Участвовал в дебальцевской операции на Донбассе. В 2018 году в YouTube опубликовали видео под названием Wagner in action. Winter campaign. На нем колонна боевиков движется в сторону Дебальцево через территорию Луганской области. Боевик появляется на таймкоде 3:46, а на таймкоде 3:27 четко видна надпись "Краснодон" – это оккупированный город возле Луганска. Сергей Щербаков, 39 лет, гражданин России, родился и жил в Астрахани. Воевал на Донбассе начиная с лета 2014 года в составе "Казачьего батальона Георгиевского Крымского казачьего полка генерала Бакланова". Возможно, участвовал в захвате Дебальцево. Денис Харитонов, 40 лет, гражданин России, родился в Астрахани. С 2014 года воевал на стороне "ДНР" в составе казачьих подразделений. Позже возглавил астраханскую ячейку "Союза добровольцев Донбасса". Получил орден "Доброволец Донбасса" от "премьер-министра ДНР" Александра Бородая. Александр Руденко, 36 лет, гражданин России, родился в Брянской области. Воевал на Донбассе за "ДНР" с 2014 года. Член "Союза добровольцев Донбасса". Федор Сергеев, 33 года, гражданин России, родился в Астраханской области. Участвовал в захвате Луганска. Проходил подготовку в поселке Каменск-Шахтинский Ростовской области. Андрей Сердюков, 45 лет, гражданин России, родился в Московской области. Воевал на территории Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Андрей Токаренко, 55 лет, гражданин России, родился в Москве. Воевал на территории Донецкой области за "ДНР". Был снайпером разведывательной группы "Фугас". Игорь Шеломенцев, 45 лет, гражданин России, родился и живет в Улан-Удэ. Воевал на Донбассе с 2014 года, возможно, участвовал в захвате Иловайска Донецкой области. Шеломенцев – учредитель зарегистрированной в Улан-Удэ общественной организации "Федерация стилевого каратэ республики Бурятия", был учредителем общественной организации "Хапкидо будо каратэ республики Бурятия" (сейчас ликвидирована). Ренат Каримов, 36 лет, гражданин России, родился в Челябинской области. Воевал на Донбассе за "ДНР" с 2014 года. Член батальона "Спарта", который создал россиянин Арсен Павлов с позывным Моторола. Каримов участвовал в переходе из Славянска в Донецк вместе с Игорем Гиркиным.

Три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону

Куда направлялись задержанные

Узнал "своих" среди задержанных и российский писатель Захар Прилепин, воевавший на Донбассе на стороне боевиков. Об этом он написал в Facebook.

"Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии "ДНР" и "ЛНР", воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные теплые воюющие страны", – сказано в посте.

Прилепин убежден, что наемники находились в Минске транзитом, а не с целью дестабилизации ситуации в Беларуси перед президентскими выборами.

"Если белорусское руководство начнет эту историю использовать в своих целях, это, конечно, нелепо будет выглядеть. Насколько я могу судить со стороны, обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна. То, что три десятка мужиков в камуфляже собирались в какую-то другую сторону, и белорусским спецслужбам отлично, уверен, известно", – написал Прилепин.

13 задержанных "вагнеровцев", воевавших на Донбассе, среди них – девять граждан РФ. Фото: thebabel.com.ua

Российский военный корреспондент Семен Пегов, в прошлом работавший на пропагандистский Life, в своем Telegram-канале WarGonzo со ссылкой на источники в спецслужбах РФ пишет, что во время эпидемии корнавируса ЧВК "Вагнер" использовала Беларусь "как перевалочный пункт для переброски бойцов в другие страны. Преимущественно африканские".

"Естественно, белорусские спецслужбы были заранее в курсе и предупреждены, а по факту обеспечивали спокойный процесс в период пандемии переброски наших бойцов на восточные фронты. […] Договоренности об этом транспортном коридоре были достигнуты на самом высоком уровне, и Лукашенко, конечно, был в курсе о том, для чего "вагнеровцы" находятся в Минске и куда улетают. И наверняка имел с этого собственные висты. Без его личного покровительства такие вещи не делаются", – говорится в сообщении Telegram-канала.

Российская служба "Радио Свобода" считает, что задержанные наемники следовали в Судан, где структуры Пригожина, в том числе ЧВК "Вагнер", оказывали активное содействие режиму суданского президента Омара аль-Башира. "На кадрах из задержания видны банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала", ­– говорится в Twitter радиостанции.

Радио Свобода полагает, что задержанные в Минске люди, которых власти Беларуси называют "наемниками ЧВК Вагнера", направлялись в Судан. На кадрах из задержания видна банкнота в 20 суданских фунтов и телефонная карточка с изображением мечети Хатмия в городе Кассала pic.twitter.com/Mcf8gu7PXt — Радио Свобода (@SvobodaRadio) July 29, 2020

Портал "Медиазона" напоминает, что с 2018 года в Судане также работает связанная с Пригожиным золотодобывающая компания Meroe Gold.

Зачем их "засветили"?

Реакция на задержание "вагнеровцев" – точнее, на цель их прибытия в страну, озвученную официальными белорусскими властями, – вызвала диаметрально противоположную реакцию.

Белорусский оппозиционер, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников убежден, что история с задержанием "вагнеровцев" – постановочный спектакль Лукашенко, который хочет убедить западные страны, что Кремль нападает на Беларусь, а он единственный, кто может гарантировать независимость.

"Задержание россиян из ЧВК "Вагнер" – самодеятельный, колхозный спектакль. Никто даже о малейшей правдоподобности не позаботился. Геббельсовские рецепты в действии: чем больше ложь, тем скорее ей поверят люди. Белорусы подобные спектакли наблюдают каждый избирательный год, когда у Лукашенко плохи дела. […] Скорее всего, эта постановка организована вместе с Москвой. Сам Лукашенко не осмелился бы задерживать граждан России. […] Путин не очень хочет ему помогать деньгами. Поэтому Лукашенко рассчитывает получить деньги с Запада. […] Поэтому ему взбрело в голову показать, что в Беларуси разыгрывается тот же сценарий, что и в Украине: дескать, "Вагнер" – это те самые "зеленые человечки". Он попытается убедить Запад, что Кремль нападает на Беларусь, а он единственный, кто может гарантировать независимость и противостоять РФ", – рассказал Санников.

С криншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Солидарна с мнением Санникова и белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97" Наталья Радина.

"32 боевика – воплощение больной фантазии Лукашенко. Он же еще пять дней назад в горячечном бреду бормотал про некие ЧВК и Майдан. Тогда никто ничего не понял. Мозаичная психопатия, помноженная на перенесенный на ногах коронавирус", – написала Радина в Facebook.

Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов считает, что Лукашенко "искусно воспользовался ситуацией" и продемонстрировал Западу, что появление "вагнеровцев" в Беларуси может привести к тому, к чему привело в 2014 году появление "зеленых человечков" в Крыму.

"…это интерес, собственно говоря, белорусских властей и президента Беларуси, которым нужно было продемонстрировать прежде всего западному наблюдателю, на мой взгляд, что Россия есть угроза для Беларуси, поэтому она направляет туда "зеленых человечков". […] И на самом деле я думаю, что президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко – он искусно воспользовался ситуацией, когда эта команда [ЧВК "Вагнер"] переправлялась на юга, решил продемонстрировать по-другому. Достаточно унизительно их задержали. Вы видели кадры. Не то, что их задержали, а то, что продемонстрировали. Это все связано, безусловно, с такой эскалацией между российским и белорусским руководством, которое мы наблюдаем с осени прошлого года", – заявил Венедиктов.

Фото: ЕРА

Российский публицист Константин Эггерт в комментарии Deutsche Welle не исключил, что Лукашенко пошел на открытый конфликт с президентом РФ Владимиром Путиным, поскольку убежден, что Кремль хочет его свергнуть.

"Версия третья, пока что самая правдоподобная: Александр Лукашенко убежден – Кремль действительно хочет его свергнуть, но не путем отправки под Минск склонных к саморекламе наемников, а каким-то иным способом. Он решает послать Москве сигнал и отдает приказ своим силовикам внезапно задержать ничего не подозревающих россиян, следующих стандартным маршрутом в Африку, давно согласованным с Минском. Месседж Путину: "Не суйтесь ко мне, Владимир Владимирович!" Месседж Западу: "Давите на Путина, спасайте независимость Беларуси и заодно мою власть!" В таком случае Лукашенко пошел на прямой конфликт с Кремлем. Это подтверждается и тем, что официальное информагентство БЕЛТА опубликовало список задержанных россиян, назвав их "боевиками", – считает Эггерт.

Главный редактор портала "Медиазона" Сергей Смирнов рассматривает версию, что Лукашенко в принципе может отменить ближайшие выборы президента под предлогом задержания "вагнеровцев".

"Нет особых сомнений в том, что "вагнеровцы" свободно использовали Минск как хаб, о чем пишет военный корр Пегов. Лукашенко понимает, что такой демонстративный арест очень не понравится Москве. Зачем тогда? Первое: Лукашенко реально считает, что Россия (ну какие-то группы, пусть не лично Путин) хочет его смещения, и дает понять, что готов отбиваться. Второе: Лукашенко решает мобилизовать людей с помощью внешней угрозы. В этом смысле Россия даже убедительнее Запада. В том числе для самого Запада. Третье: Лукашенко на основе "200 боевиков в Беларуси" вполне может объявить военное положение. А там – и отмена выборов. Может, уже пожалел, что позволил зарегистрировать Тихановскую. Четвертое: он уверен, что при всем внутреннем бешенстве Россия не будет выступать прямо против Лукашенко. Поэтому и "вагнеровцы". В Беларуси самый настоящий политический кризис", – резюмирует Смирнов.