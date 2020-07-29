Суданские фунты и тексты на арабском: журналисты показали кадры задержания бойцов "Вагнера" в Минске

Государственный телеканал "Беларусь 1" показал кадры задержания 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в одной из гостиниц Минска. Мужчин задержали ночью белорусские спецназовцы.

Бойцы "Вагнера" могли использовали Минск как транзитный пункт для переброски в Африку Скриншот: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

Государственный телеканал "Беларусь 1" показал кадры задержания 33 бойцов российской частной военной компании "Вагнер" в одной из гостиниц Минска. В сюжете новостей говорится о задержании боевиков в Беларуси, которые планировали дестабилизировать ситуацию в стране перед выборами.

Телеканал сообщает, что выселиться они должны были 25 июля. Но группа покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района.

Журналисты канала со слов администрации санатория сообщили, что приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Канал показал группу мужчин с небольшим багажом, которые попали в поле зрения камеры наблюдения.

ВИДЕО

Видео: АТН: новости Беларуси и мира / YouTube

На видео присутствуют кадры ночного задержания мужчин белорусскими спецназовцами.

В кадре появляются российские паспорта, деньги, презервативы, листы с текстом на арабском языке, оружие и шеврон с надписью: "Наш бизнес – смерть, и бизнес идет хорошо".

Белорусская газета "Наша Ніва" пишет, что среди вещей у задержанных россиян были суданские фунты. На скриншоте видео, по информации газеты, видны купюры номиналом 20 суданских фунтов.

В ночь на 29 июля в Минском районе сотрудники группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД задержали 32 россиянина. Еще один член группы был задержан на юге Беларуси. Белорусское государственное агентство БЕЛТА информирует, что все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер".

"Радио Свобода" отмечает, что более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов. Российский писатель Захар Прилепин, в прошлом воевавший на стороне сепаратистов "ДНР", подтвердил, что среди задержанных – несколько человек из его так называемого батальона.

Российский военный корреспондент Семен Пегов заявил, что бойцы "Вагнера" использовали Минск как транзитный пункт для переброски в Африку. Журналисты изучили видеозапись задержания наемников и пришли к выводу, что они хотели попасть в Судан.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать задержание бойцов компании "Вагнер".