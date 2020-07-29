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Под Минском были задержаны боевики российской ЧВК "Вагнер" – СМИ

Наемники российской частной военной компании "Вагнер", по данным белорусского госинформагентства БЕЛТА, прибыли в Беларусь "для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

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Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа
Выборы президента Беларуси должны пройти 9 августа
Фото: EPA

В санатории под Минском были задержаны боевики российской частной военной компании "Вагнер", сообщает белорусское государственное агентство БЕЛТА.

Со ссылкой на данные правоохранительных органов агентство пишет, что в Беларусь должны были прибыть "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании".

"По прибытии в столицу в ночь на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц Минска и должна была выселиться 25 июля, однако покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. По данным администрации санатория, приезжие обратили на себя внимание нехарактерным для российских туристов поведением и однообразной одеждой в стиле милитари. Спиртного не употребляли, увеселительных заведений не посещали, держались обособленно, стараясь не привлекать к себе внимания", – отмечает БЕЛТА.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля сотрудниками группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД.

Еще один член группы был задержан на юге Беларуси.

Следственный комитет начал проверку в отношении задержанных.

Президентские выборы в Беларуси должны пройти 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пятерых кандидатов. Помимо действующего президента Александра Лукашенко, на пост главы государства претендуют сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер партии "Белорусская социал-демократическая грамада" Сергей Черечень и жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана.

При этом двух соперников Лукашенко к участию в выборах не допустили. В частности, Центризбирком забраковал больше половины подписей в поддержку выдвижения экс-дипломата Валерия Цепкало и отказался регистрировать экс-банкира Виктора Бабарико, который считается основным конкурентом действующего главы государства.

Сейчас Бабарико находится под стражей. Белорусские правоохранители обвинили его в финансовых преступлениях. В белорусском КГБ утверждали, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме".

Цепкало на прошлой неделе уехал в Россию, опасаясь ареста.

24 июля Лукашенко, выступая перед военными, заявлял о возможном участии иностранных ЧВК для организации "майдана" в Беларуси.

Теги: Россия, МВД, Беларусь, Минск, ОМОН, наемники, Вагнер
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