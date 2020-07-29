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Игорь Тышкевич
Игорь Тышкевич

Политический обозреватель, аналитик Украинского института будущего.


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В ситуации с "накрытыми" под Минском боевиками возникает вопрос "а был ли мальчик". Когда шутишь криками "пожар" – тебе никто не верит

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Чьих боевиков "накрыли" под Минском? Когда шутишь криками "пожар" – тебе никто не верит.

Итак, БЕЛТА сообщила о задержании ночью под Минском 32 человек, работавших на "иностранную ЧВК". Судя по информации, которую я имею на сейчас, задержанные не имеют отношения к белорусским правым.

Из допустимых вариантов (если задержание имело место) можно предполагать "страну происхождения" – РФ. Но напрямую назвать – повысить ставки.

С другой стороны, есть вопрос "а был ли мальчик". Да, сегодня после запуска фейков на внутреннее поле о "джипе, прорывавшемся из Украины" либо после "дела Белого Легиона" из которого власть потом долго думала как вылезти, данное сообщение не вызывает 100% доверия. Логично – два раза (в реальности больше) придумал страшилку, третий раз, даже если ситуация тревожная, никто тебе не верит.

Но сам кейс, как минимум, интересен. В частности, скажут ли о "стране происхождения"? Если да – какую назовут? Есть несколько вариантов, если задержание было:

1. Играть российскую карту, поднимать ставки, дальше пытаться закрутить гайки внутри страны.

2. Играть российскую карту и, не закручивая гаек, информационно пройтись по оппонентам.

3. Поднять ставки и начать торг с Москвой, не выводя ситуацию на уровень конфликта между официальным Минском и Москвой.

4. Торговаться с РФ, но на всякий случай придумать "украинскую страшилку про бандеровцев, ехавших свергать Лукашенко".

Если "мальчика таки не было", то варианты несколько хуже для внутренней повестки. Ибо это означает закручивание гаек, помноженное на информационный каток. И в качестве страны происхождения подходят как РФ (особенно после заявлений Пескова), так и Украина (попытка очередной раз разыграть карту устрашения "майданами").

Одним словом, такой динамики процессов в Беларуси давно не было.

Источник: Ігар Тышкевіч / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, Минск, боевики, задержание, Игорь Тышкевич
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