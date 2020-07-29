В Беларуси опубликовали результаты опроса, согласно которому Лукашенко поддерживают 78,1% граждан

Президента Беларуси Александра Лукашенко поддерживают в качестве главы государства 72,3% граждан страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, озвученные 28 июля национальным телеканалом ОНТ.
На телеканале отметили, что исследование проводилось 23–27 июля методом телефонного опроса.
Рейтинг Лукашенко вырос по сравнению с опросом 10–13 июля. Тогда за действующего президента готовы были проголосовать 69,4% опрошенных.
Социологическое исследование проводил аналитический центр Ecoom (штаб-квартира компании располагается в Бельгии) по заказу ОНТ.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют Лукашенко, кандидат от объединенной оппозиции Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.
В Беларуси проходили акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников и журналистов.
Лукашенко является президентом Беларуси с июля 1994 года.