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Конкурентка Лукашенко на выборах Тихановская: Мы зовем на выборы, а власть зовет на майдан

Конкурентка президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что действующая власть "не умеет управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране".

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Тихановская (слева): Когда эта власть уйдет, здесь не будет майдана
Тихановская (слева): Когда эта власть уйдет, здесь не будет майдана
Фото: EPA

Кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что власти страны угрожают народу майданом. Об этом она сказала во время обращения к жителям страны на телеканале "Беларусь 1". Видео опубликовано 28 июля на YouTube-канале Объединенной гражданской партии.

"Мы зовем на выборы, а власть зовет на майдан. Мы говорим, что мы хотим нового президента, а власть отвечает нам, что тогда будет майдан. Мы говорим, что большинство белорусов хочет жить в свободной, богатой стране, а власть угрожает нам майданом. Представьте, что вы хотите, чтобы из вашего дома ушел чужой человек... Вы просите его уйти, а он говорит вам, что если вы будете выгонять его – он применит силу. "Вы что, хотите здесь майдан?" – спрашивает власть. Нет, не хотим. И ей не дадим это сделать. Когда эта власть уйдет, здесь не будет майдана. Будет праздник", – заявила Тихановская.

В своем обращении она также подчеркнула, что действующая власть "не умеет управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране".

Тихановская также отметила, что выступает на телевидении только второй раз, так как власть страны боится, что она понравится гражданам.

ВИДЕО
Видео: xencc / YouTube

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень. Одного из главных соперников Лукашенко – банкира Виктора Бабарико заключили под стражу 18 июня, за сутки до истечения срока, который отводится для сбора подписей за кандидата. Его обвинили в финансовых преступлениях. Также ЦИК снял с гонки дипломата Валерия Цепкало.

В Беларуси проходили акции протеста против преследования оппозиционных политиков. Милиция задерживала их участников и журналистов.

Теги: Евромайдан, Беларусь, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская
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