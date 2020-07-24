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Оппозиционер Тихановская за день провела три массовых митинга в разных городах Беларуси. Фоторепортаж

Сегодня 20.56
Жители Новополоцка, Глубокого и Витебска собирались 24 июля на митинги в поддержку кандидата в президенты Беларуси от объединенной оппозиции Светланы Тихановской. На сцену с ней поднимались жена снятого с выборов Валерия Цепкало Вероника и Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико, который находится под арестом. По данным "Радыё Свабода", в Глубоком на акцию пришло 800 человек, в Витебске – примерно 5000. В Новополоцке послушать оппозиционеров пришло 3000 человек, пишет reform.by. Команда Тихановской призвала белорусов присоединяться к инициативе "Честные люди", носить белые браслеты и использовать онлайн-платформу "Голос" для защиты своего выбора 9 августа.
Теги: Беларусь, выборы, оппозиция, митинг, Витебск, Светлана Тихановская
 

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