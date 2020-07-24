Оппозиционер Тихановская за день провела три массовых митинга в разных городах Беларуси. Фоторепортаж
Глубокое. Фото: Геннадий Шарипкин / Facebook
Глубокое. Фото: Пул Первой / Telegram
Глубокое. Фото: Пул Первой / Telegram
Новополоцк. Фото: gorod214by / Telegram
Новополоцк. Фото: Пул Первой / Telegram
Новополоцк. Фото: gorod214by / Telegram
Витебск. Фото: svaboda.org
Фото: Ната Радина / Facebook
Жители Новополоцка, Глубокого и Витебска собирались 24 июля на митинги в поддержку кандидата в президенты Беларуси от объединенной оппозиции Светланы Тихановской.
На сцену с ней поднимались жена снятого с выборов Валерия Цепкало Вероника и Мария Колесникова, глава штаба Виктора Бабарико, который находится под арестом. По данным "Радыё Свабода"
, в Глубоком на акцию пришло 800 человек, в Витебске – примерно 5000. В Новополоцке послушать оппозиционеров пришло 3000 человек, пишет reform.by
. Команда Тихановской призвала белорусов присоединяться к инициативе "Честные люди", носить белые браслеты и использовать онлайн-платформу "Голос" для защиты своего выбора 9 августа.