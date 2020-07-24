Задержанному накануне выборов в Беларуси Бабарико изменили обвинение – генпрокуратура

Белорусского банкира Виктора Бабарико теперь обвиняют в получении взятки, уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, отметили в Генпрокуратуре Беларуси.

Белорусскому банкиру Виктору Бабарико, который претендовал на должность президента страны и был арестован силовиками, изменили одну из статей обвинения. Об этом 24 июля проинформировала Генпрокуратура Беларуси.

"Действия Бабарико по получению от представителей коммерческих структур незаконных денежных вознаграждений в общей сумме более 28 млн руб. и их распределению среди руководства ОАО "Белгазпромбанк", совершенные им как должностным лицом – председателем правления данного банка, переквалифицированы с ч. 2 ст. 431 на ч. 3 ст. 430 УК как принятие должностным лицом для себя материальных ценностей в особо крупном размере в составе организованной группы. Кроме того, в новом обвинении конкретизированы отдельные обстоятельства вменяемых ему преступлений", – говорится в сообщении.

TUT.BY уточняет, что статью изменили с "дачи взятки" на "получение взятки".

Таким образом, Бабарико обвиняют в получении взятки, уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем, отметили в Генпрокуратуре Беларуси.

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. 18 июня Бабарико и его сына Эдуарда задержали.

По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси, где на 9 августа запланированы выборы президента.