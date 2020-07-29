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Санников: Задержание россиян из ЧВК "Вагнер" в Беларуси – колхозная самодеятельность, рассчитанная на Запад

Белорусский президент Александр Лукашенко хочет убедить западные страны, что Кремль нападает на Беларусь, а он единственный, кто может гарантировать независимость. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" высказал координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

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Санников: Лукашенко не осмелился бы задерживать граждан России
Санников: Лукашенко не осмелился бы задерживать граждан России
Фото: Nejhodnější Medvídci / Facebook

Задержание боевиков ЧВК "Вагнер" в Беларуси – постановка, организованная вместе с Москвой, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"Задержание россиян из ЧВК "Вагнер" – самодеятельный, колхозный спектакль. Никто даже о малейшей правдоподобности не позаботился. Геббельсовские рецепты в действии: чем больше ложь, тем скорее ей поверят люди. Белорусы подобные спектакли наблюдают каждый избирательный год, когда у [президента Беларуси Александра] Лукашенко плохи дела. В 2006 году председатель КГБ вылез на телеэкран и начал стращать граждан, что в Беларусь завезли отравленных крыс, чтобы запустить их в систему водоснабжения. Потом крысы благополучно исчезли. В 2010 году ловили боевиков, которые заготовили взрывчатые вещества и металлические прутья, чтобы взрывать Дом правительства. В 2017 году писали, что готовится вооруженный переворот. В тот же год был джип с "украинскими боевиками", который прорвался через границу Беларусь с территории Украины. Но и он затем растворился в воздухе. Сейчас в деле есть интересная деталь – несколько задержанных воевали на Донбассе и числятся в базе "Миротворец". Было бы неплохо Украине затребовать их выдачу", – отметил Санников.

Политик считает, что белорусский президент не осмелился бы задерживать россиян без позволения Кремля.

"Скорее всего, эта постановка организована вместе с Москвой. Сам Лукашенко не осмелился бы задерживать граждан России. Думаю, на этот раз спектакль рассчитан на Запад. У Лукашенко плохи дела. [Президент РФ Владимир] Путин не очень хочет ему помогать деньгами. Поэтому Лукашенко рассчитывает получить деньги с Запада. Ему же помогали, когда он вел себя как последний негодяй в связи с пандемией, – и ЕБРР и Всемирный банк подкинули деньжат. Думаю, он и сейчас хочет поддержку. Поэтому ему взбрело в голову показать, что в Беларуси разыгрывается тот же сценарий, что и в Украине: дескать, "Вагнер" – это те самые "зеленые человечки". Он попытается убедить Запад, что Кремль нападает на Беларусь, а он единственный, кто может гарантировать независимость и противостоять РФ", – рассказал собеседник.

Он отметил, что действия Лукашенко представляют угрозу для всего региона.

"Лукашенко сегодня реальная угроза безопасности для всех соседей – Украины, стран Балтии, Польши. Его игру надо воспринимать как выходку больного диктатора, который цепляется за власть. Доверять этим заявлениям не стоит. Россию устраивает этот мошенник и его слабость. Они хотят как можно больше получить от него. Радует лишь то, что они и поддерживать его не особо стремятся", – подчеркнул Санников.

Сотрудники группы "А" Комитета госбезопасности Беларуси и ОМОН МВД в Минском районе в ночь на 29 июля задержали 32 россиянина. Еще одного члена группы задержали на юге Беларуси. По данным белорусского государственного агентства БЕЛТА, все иностранцы являются членами ЧВК "Вагнер". Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники боевых действий на Донбассе на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов.

Посольство России в Беларуси отказалось официально прокомментировать ситуацию с задержанием бойцов частной военной компании. Дипломаты уточнили, что не получали официального уведомления о задержании российских граждан на территории Беларуси, поэтому запросили информацию у компетентных органов Беларуси.

Российский писатель и боевик Захар Прилепин сообщил, что среди задержанных наемников оказалось несколько человек из его "батальона". По его словам, боевики не собирались дестабилизировать ситуацию в Беларуси. "Обычная история: хорошо обученные люди движутся в определенных направлениях по своим маршрутам, у них свои дела и никакая Белоруссия им не нужна", – сказал Прилепин.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Минск, посольство РФ, боевики, батальон, политика, зеленые человечки, Вагнер, Захар Прилепин, Андрей Санников, диктатор
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