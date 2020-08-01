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Лукашенко о задержанных наемниках ЧВК "Вагнер": Это первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь

По словам президента Беларуси Александра Лукашенко, в страну собирались перебросить до 200 наемников. Задержанные члены ЧВК "Вагнер" – только часть из них, отметил он.

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Лукашенко: Попытка там сейчас спрятать "хвост" в России
Лукашенко: Попытка там сейчас спрятать "хвост" в России
Фото: ЕРА

Задержанные возле Минска наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" – только часть группы, которую намеревались доставить в страну.

Об этом 1 августа на встрече с руководителями КГБ и Следкома заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, информирует сайт главы государства.

"Молодцы, что выяснили, что это первая группа. Я так понимаю, это только первая группа из 180 или 200 человек, которые планировались к переброске в Беларусь. И притом, когда я это говорю (я прочитал доклад), это точные данные сегодня. И попытка там сейчас спрятать "хвост" в России и сказать, что вот чуть ли не они с нами согласовали приезд этой группы, – это полная ерунда", – сказал Лукашенко.

Он отметил, что допуск в Беларусь российских военнослужащих дает только президент и такого разрешения не было.

"Более того, у нас вызывают серьезные сегодня подозрения те цели, которые себе группа намечала", – подчеркнул Лукашенко.

Он попросил обращаться с задержанными аккуратно.

"Они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали – они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал", – объяснил Лукашенко.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

В Следкоме Беларуси рассказали, что задержанные дают противоречивые показания.

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, наемники, Вагнер, задержание, ЧВК
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