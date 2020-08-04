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Виктор Небоженко
Виктор Небоженко

Директор социологической службы "Украинский барометр".


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Арестом боевиков ЧВК "Вагнер" Лукашенко показал пример личного мужества, которого не хватало украинским политикам в 2014–2015 годах

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Украина и Беларусь во время агрессии Кремля.

Все молодые государства, находящиеся в зоне агрессивного влияния путинской России, несчастливы по-разному. Украина, Казахстан и Беларусь – каждая по-своему страдает от Москвы. Хотя Беларусь – не Украина, сейчас мы можем сравнить, как оба государства входят и выходят из политического кризиса, навязанного Кремлем.

Так, например, неважно, разрешал ли президент Лукашенко раньше использовать Беларусь как перевалочную базу. Важно то, что сейчас, отдав приказ об аресте в Минске боевиков из российского ЧВК "Вагнер", президент Беларуси Лукашенко показал пример личного мужества, которого так не хватало нашим политикам в 2014–2015 годах. Хотя силы неравные, он показал, что готов сопротивляться любым формам агрессии Кремля, в отличие от нашего политического руководства (Турчинов – Парубий – Порошенко), у которого не нашлось ни мужества, ни любви к Украине, чтобы оказать сопротивление российской агрессии во время захвата Крыма и Донбасса и отдать приказ силовикам.

Неважно, чем закончится личная битва Лукашенко и Путина, понятно, что Кремль сильнее и может выбирать любой способ устранения Лукашенко. Важно, что именно сейчас президент Беларуси не испугался угроз Кремля, отдал приказ о задержании наемников, доказал свое мужество и поднял боевой дух белорусских силовиков.

Самое главное, что силовики Беларуси не испугались российских военных, подчинились президенту Лукашенко и выполнили приказ по задержанию проникших на территорию страны наемников "Вагнера", в отличие от силовиков Украины, которые в 2014 году не оказали сопротивления ни московским боевикам в Киеве на Майдане, ни российским агрессорам в Крыму.

Теперь, отслеживая события в Минске, необходимо получить ответ на важный вопрос, который позволит определить ближайшее политическое будущее Беларуси в российско-белорусском конфликте. Какой путь изберут силовики Беларуси – выполнят свой воинский долг и будут защищать свою страну от агрессора или будут стрелять по своему народу, как это произошло в Украине во время Майдана 2014 года (гибель Небесной сотни).

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, боевики, Виктор Небоженко, Вагнер, задержание, силовики, ЧВК
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