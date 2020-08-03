Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах президента Беларуси – Цепкало

Власти РФ не хотят, чтобы их поддержка действующего президента Беларуси Александра Лукашенко на предстоящих выборах была воспринята как антибелорусская политика. Такое мнение высказал бывший кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало.

В интервью телеканалу hromadske оппозиционный белорусский политик, незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало заявил, что Кремль решил занять позицию нейтралитета и не поддерживать ни одного из кандидатов в президенты Беларуси, в том числе действующего главу государства Александра Лукашенко.

По мнению Цепкало, причина в том, что российские власти "не хотят разругаться с белорусским народом".

Оппозиционный политик высказал мнение, что Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко из опасений, что поддержка непопулярного лидера может иметь последствия в будущем. Белорусы якобы могут расценить такие действия Кремля как антибелорусскую политику и попытку помешать им двигаться вперед.

"И для России есть серьезный вопрос: поддержать ли Лукашенко и разругаться с белорусским народом на будущее, ведь нет пока гарантии, что его переизберут. Или наоборот, поддержать белорусский народ – это тоже сложно, поскольку есть куча разных договоренностей с Лукашенко, обязательств", – отметил Цепкало.

Он убежден, что Москва заняла "единственно правильную позицию" в этой ситуации и не поддержала ни одного из кандидатов.

"Причем не выражает свою поддержку не только официальный Кремль, но и более независимые политики в Госдуме. Единственное, когда взяли вагнеровцев, [депутат Госдумы Константин] Затулин сказал, что это маразм и стоит вообще вопрос о неадекватности Лукашенко. Он высказался не очень дипломатично, но близко к официальной позиции Москвы", – добавил Цепкало.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.

Валерий Цепкало 24 июля уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Он собирался участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, однако ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб Цепкало предоставил в поддержку его выдвижения.

Цепкало и бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико считались главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко, но последнего тоже не допустили к выборам – его арестовали по обвинению в финансовых преступлениях.

2 августа стало известно, что Цепкало из Москвы приехал в Киев.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждал, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан. В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.