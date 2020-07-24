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"Мы раздели Лукашенко, сделали его изгоем". Оппозиционер Цепкало дал первое интервью после побега

Белорусский дипломат и оппозиционный политик Валерий Цепкало, бежавший в Москву, просит Россию не помогать нынешним властям Беларуси. Своей целью он видит показать всем странам "реальный имидж" президента Александра Лукашенко.

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Цепкало: Представляю, как на Лукашенко будет Путин смотреть после того, как он нарисует себе голоса
Цепкало: Представляю, как на Лукашенко будет Путин смотреть после того, как он нарисует себе голоса
Фото: Valery Tsepkalo / Facebook

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который бежал в Москву, призвал российские власти не помогать нынешним властям своей страны, Беларуси, и заявил, что его цель – превратить президента Александра Лукашенко в изгоя. Об этом он сказал 24 июля в первом после побега интервью, которое дал телеканалу "Дождь".

"Я очень прошу российское руководство: не помогайте, просто потому что вы не помогаете белорусскому народу. Российское руководство считает, что когда оно дает помощь правительству, то оно оказывает помощь простым людям. Нет, не простым людям. На содержание вот этого огромного аппарата – все деньги туда уходят", – заявил Цепкало.

Он уверяет, что деньги от России и Международного валютного фонда уходят "прямо на армию, на внутренние войска".

Также он рассказал, что его цель после отъезда из Беларуси – показать другим странам реальный имидж Лукашенко.

"Самое главное, что мы сделали, – мы показали миру истинное нутро этого человека. Мы его раздели и смогли сделать его в глазах всего белорусского общества, всего белорусского народа изгоем", – сказал оппозиционер.

По его мнению, Лукашенко попытается сфальсифицировать результаты президентских выборов.

"Я представляю, как на него будет [президент России Владимир] Путин смотреть после того, что он нарисует себе голоса", – добавил Цепкало.

Супруга политика Вероника Цепкало 24 июля заявила, что ее мужа собирались задержать, поэтому он покинул страну с детьми.

20 июля своих детей вывезла в одну из стран ЕС еще один оппозиционный белорусский политик – Светлана Тихановская. Она заявила, что в их адрес начали поступать угрозы.

Цепкало подавал заявку, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси, но Центризбирком страны забраковал больше половины подписей, которые дипломат собрал в поддержку своего выдвижения. Он и банкир Виктор Бабарико считались главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко, но последнего тоже не допустили к выборам – из-за обвинений в финансовых преступлениях.

В связи с этим 16 июля штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.

Теги: Россия, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, оппозиция, побег, Валерий Цепкало
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