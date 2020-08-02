Белорусский оппозиционер Цепкало из Москвы приехал в Киев – пресс-секретарь

Оппозиционный белорусский политик, незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало в конце июля уехал в Москву, опасаясь преследования властей. Сегодня пресс-секретарь политика Алексей Урбан сообщил, что тот приехал в Киев.

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало, который бежал в Москву, приехал в Киев. Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Запад".

"Валерий Цепкало уже находится в Киеве", – сказал пресс-секретарь политика Алексей Урбан.

Валерий Цепкало 24 июля уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Он собирался участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, однако ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб Цепкало предоставил в поддержку его выдвижения.

Цепкало и бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико считались главными соперниками действующего президента Александра Лукашенко, но последнего тоже не допустили к выборам – его арестовали по обвинению в финансовых преступлениях.