Лукашенко делает неверные ставки, он не знает, что силовики предают первыми – Невзоров

Силовики предадут президента Беларуси Александра Лукашенко, потому что не захотят оказаться в суде Гааги, считает российский публицист Александр Невзоров.

Президенту Беларуси Александру Лукашенко не стоит рассчитывать на верность силовых структур страны. Такое мнение российский публицист Александр Невзоров выразил 29 июля в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Лукашенко делает неверные ставки за ставкой. Он сейчас долбит эти воинские части, всюду осматривает подавительную технику, всюду беседует с силовиками. Он не знает, что силовики предают первыми. У него просто никогда не было этого опыта", – сказал он.

Публицист отметил, что "неоднократно наблюдал, как ведут себя во всех сложных и корявых ситуациях силовики".

"Силовики-то, мерзавцы, знают, что они пригодятся при любом режиме и ничего не теряют. Конечно, они сейчас будут объяснять, что "вот здесь мы будем бить так, а здесь мы будем душить так и вот так у нас пойдут эти толпораздавительные машины". Но никто из них, поверь мне, не хочет вынимать из своей задницы занозы от гаагской скамьи за какие-то три очередные картофелины. Нет. Его сдадут, конечно, его силовики в первую очередь", – объяснил Невзоров.

На 9 августа в Беларуси назначены выборы президента. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов: действующего президента Беларуси Лукашенко, Светлану Тихановскую, жену арестованного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева, экс-депутата Анну Канопацкую и лидера Белорусской социал-демократической партии Сергея Череченя.

Оппозиционера Валерия Цепкало не допустили к выборам из-за недостатка подписей, он уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Еще один возможный конкурент Лукашенко, бывший глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико, был арестован по обвинению в финансовых преступлениях. В связи с этим 16 июля штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться с Тихановской.

В Беларуси проходили акции протеста в поддержку претендентов от оппозиции.