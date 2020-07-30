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Дмитрий Литвин
Дмитрий Литвин

Журналист.


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Путин и Лукашенко сейчас, как кажется, воюют. Но это не отменяет того, что одновременно с этим в части своих интересов они сотрудничают

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У нас люди обманываются, оценивая борьбу Лукашенко и Путина, как обманываются, оценивая отношения между олигархами.

Вот, к примеру, возьмем двух каких-нибудь олигархов. Они могут в части своих интересов дружить, одновременно с этим в части своих интересов воевать, в части своих интересов игнорировать друг друга, при этом иногда рассказывать друг о друге всякие гадости, а иногда – мило веселиться вместе на дне рождения какого-нибудь третьего олигарха. И вот так – могут сосуществовать десятки лет.

Наблюдатели обычно отвергают эту неоднозначность – им либо одно, либо другое, а примириться с гибридной идеей, что можно "здесь" воевать, а одновременно "здесь" – дружить, люди не могут. Отсюда и некое стремление к черно-белому в оценке ситуации между Лукашенко и Путиным. А там нет черно-белого. То, что они сейчас, как кажется, воюют, не отменяет того, что одновременно с этим они в части своих интересов сотрудничают, в части своих интересов игнорируют друг друга, а нас тут, как и свои общества, рассматривают просто как некий ресурс.

Так что не переносите на них свои представления о жизни. Это логическая ошибка – поддерживать или не поддерживать Лукашенко в противостоянии с Россией. Противостояние у них – только в части интересов, и они в этой части – могут договориться без вас в любой момент. Могут, конечно, и не договориться. Но это в любом случае очень далеко от стандартной неолигархической политики с интересами обществ и государств.

Источник: Дмитро Литвин / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, политика, Дмитрий Литвин
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