Тышкевич: Тихановская приглашает Лукашенко на дебаты

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пригласила нынешнего президента страны Александра Лукашенко на дебаты. Об этом 30 июля сообщил политический обозреватель Игорь Тышкевич в Facebook.
"Забавно, в 2019 году перед дебатами я говорил, что не стоит недооценивать [президента Украины Владимира] Зеленского. Сейчас то же говорю о Тихановской. Быстро подготовить человека к дебатам по ограниченному числу вопросов и натаскать на приемы перевода темы в нужное тебе поле можно", – отметил он.
Тышкевич считает, что Лукашенко утратил навыки публичных дебатов и его легко можно вывести из себя парой неудобных вопросов.
"Одним словом, прием технологичный и интересный. И давать 100% на то, что Лукашенко откажется, я бы не стал. Вероятность согласия – пусть малая, но есть", – добавил он.
В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.