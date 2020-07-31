Тышкевич: Тихановская приглашает Лукашенко на дебаты

Политический обозреватель Игорь Тышкевич считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко утратил навыки публичных дебатов и его легко можно вывести из себя парой неудобных вопросов.

Тышкевич: Давать 100% на то, что Лукашенко (на фото) откажется, я бы не стал Фото: EPA

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская пригласила нынешнего президента страны Александра Лукашенко на дебаты. Об этом 30 июля сообщил политический обозреватель Игорь Тышкевич в Facebook.

"Забавно, в 2019 году перед дебатами я говорил, что не стоит недооценивать [президента Украины Владимира] Зеленского. Сейчас то же говорю о Тихановской. Быстро подготовить человека к дебатам по ограниченному числу вопросов и натаскать на приемы перевода темы в нужное тебе поле можно", – отметил он.

Тышкевич считает, что Лукашенко утратил навыки публичных дебатов и его легко можно вывести из себя парой неудобных вопросов.

"Одним словом, прием технологичный и интересный. И давать 100% на то, что Лукашенко откажется, я бы не стал. Вероятность согласия – пусть малая, но есть", – добавил он.