ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

"Вагнеровцы" разместились недалеко от резиденции Лукашенко. Очевидно, речь идет об операции спецслужб РФ – Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков, комментируя задержание наемников российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси, отметил, что они разместились в полутора километрах от резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, и призвал Минск "со всей серьезностью отнестись к этой провокации".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Аваков: У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина и Безлера, которые развязали в Украине гибридную войну
Аваков: У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина и Безлера, которые развязали в Украине гибридную войну
Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает приезд наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларусь частью спецоперации российских спецслужб против белорусского суверенитета. Об этом говорится в заявлении Авакова, размещенном на сайте МВД.

"Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента [Беларуси Александра Лукашенко]. По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, "вагнеровцы" разместились на базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", – сказал он.

Аваков призвал "белорусский народ со всей серьезностью отнестись к этой провокации".

"Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году. Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием в том числе задержанных на территории Беларуси наемников", – подчеркнул он.

Глава МВД Украины заявил, что украинские правоохранители "имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям" и "весь массив информации будет передан белорусской стороне".

"Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер". Украина также заинтересована в экстрадиции ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем мы сообщили компетентным органам Беларуси", – добавил Аваков.

Он отметил, что Киев расценивает нестабильность и напряженность в Беларуси как потенциальную угрозу Украине. "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других [преступников], которые развязали в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней и которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь!" – заключил министр.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

30 июля Беларусь обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники ЧВК "Вагнер" к преступлениям на Донбассе. 31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.

Теги: Россия, МВД, Беларусь, терроризм, Арсен Аваков, экстрадиция, российская агрессия, Вагнер, спецоперация, война на Донбассе, ЧВК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
"Какие вы счастливые!" Седокова показала свадебное фото с баскетболистом Тиммой
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Хайек показала, как спасла собаку от жары
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
Заразившегося коронавирусом рэпера Элджея увезли на "скорой"
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
"Вот совсем не уверена, что ежедневное исполнение гимна будет вызывать особые чувства". Падалко прокомментировала нововведение в киевских школах
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Названо имя 10-го участника шоу "Танцы со звездами"
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
Жан-Клод Ван Дамм приехал в Киев для съемок комедийного боевика
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  My future. Билли Айлиш презентовала анимационный клип о будущем
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
  "Дураку давать быстрое транспортное средство нельзя категорически". Шуров рассказал об аварии, в которую попал на Шри-Ланке
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
"Думаете, была семья?" Прилучный прокомментировал развод с Муцениеце
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
В убийстве украинского рэпера Картрайта, найденного мертвым в Питере, подозревают его сожительницу
Осадчая показала семейный отдых в Турции
Осадчая показала семейный отдых в Турции
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
  "Бомба. Ракета. Пушка. Граната". Jerry Heil записала новый трек о допинге в виде шопинга
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Такого в нашей стране еще не было". Беременная Гвоздева выйдет на паркет в новом сезоне "Танцев со звездами"
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
"Я не буду участвовать в "Танцах со звездами". Андре Тан объяснил, почему отказался выходить на паркет
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
Уэста подозревают в подделке подписей избирателей
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
В Лос-Анджелесе похоронили звезду сериала "Хор" Наю Риверу
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
"Домашний, простой. Как будто у меня на кухне сидит". В сети обсуждают новое видео 71-летнего Леонтьева
  Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
Наталья Сумская, сыгравшая мать Голобородько в "Слуге народа", рассказала о работе с Зеленским
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Ты создана для этого". Асмус показала оргазм после развода
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Как расцвела Ксюша", "Как много говорят глаза". Богомолов показал поцелуй с Собчак на свадьбе у летописца Путина
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
"Гаррик, мой хороший, сколько еще тебе предстоит узнать о несправедливости жизни". Сын Галкина озадачил отца жизненным вопросом
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
Tarabarova показала, как отпраздновала 30-летие
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
"Фигурка – просто класс!" Полякова озвучила свой вес и длину ног
  Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
Экс-жена Узелкова Боржемская: Если бы я не была с ним рядом, он бы не стал чемпионом
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS