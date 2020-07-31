"Вагнеровцы" разместились недалеко от резиденции Лукашенко. Очевидно, речь идет об операции спецслужб РФ – Аваков

Глава МВД Украины Арсен Аваков, комментируя задержание наемников российской ЧВК "Вагнер" в Беларуси, отметил, что они разместились в полутора километрах от резиденции президента Беларуси Александра Лукашенко, и призвал Минск "со всей серьезностью отнестись к этой провокации".

Аваков: У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина и Безлера, которые развязали в Украине гибридную войну Фото: EPA

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает приезд наемников российской частной военной компании "Вагнер" в Беларусь частью спецоперации российских спецслужб против белорусского суверенитета. Об этом говорится в заявлении Авакова, размещенном на сайте МВД.

"Это очень опасная ситуация, когда 33 иностранных наемника, которые проливали кровь и устраивали вооруженные провокации в Сирии, Судане, Ливии и на украинском Донбассе, устраивают свою базу в 1,5 км от резиденции президента [Беларуси Александра Лукашенко]. По информации наших источников, официально выселившись из отеля и якобы направляясь в аэропорт с целью покинуть страну, "вагнеровцы" разместились на базе под Минском, недалеко от резиденции президента Лукашенко. То есть, очевидно, речь идет о какой-то операции спецслужб, очевидно, Российской Федерации", – сказал он.

Аваков призвал "белорусский народ со всей серьезностью отнестись к этой провокации".

"Мы, украинцы, получили слишком много горя и жертв от действий российских провокаторов и террористов, в том числе наемников ЧВК "Вагнер" в Украине в 2014 году. Представители этой компании воевали и свирепствовали не только в Сирии, Судане и Ливии, а и у нас на Донбассе. Наемники убивали, пытали и калечили защитников Украины, в том числе под Донецком, в Славянске и Горловке. Национальная полиция Украина расследует целый ряд уголовных дел по этим преступлениям с участием в том числе задержанных на территории Беларуси наемников", – подчеркнул он.

Глава МВД Украины заявил, что украинские правоохранители "имеют достаточное количество материалов по этим преступлениям" и "весь массив информации будет передан белорусской стороне".

"Мы надеемся, что это поможет независимой Беларуси защититься от угрозы терроризма и диверсионных действий наемников ЧВК "Вагнер". Украина также заинтересована в экстрадиции ряда задержанных в Беларуси наемников, совершивших преступления в Украине. О чем мы сообщили компетентным органам Беларуси", – добавил Аваков.

Он отметил, что Киев расценивает нестабильность и напряженность в Беларуси как потенциальную угрозу Украине. "У нас тоже все начиналось с "зеленых человечков" и "ихтамнетов", а потом пришли отряды Гиркина, Безлера и других [преступников], которые развязали в Украине гибридную войну, унесшую десятки тысяч жизней и которая продолжается более шести лет. Мы за независимую, успешную Беларусь!" – заключил министр.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

30 июля Беларусь обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники ЧВК "Вагнер" к преступлениям на Донбассе. 31 июля Офис генпрокурора Украины сообщил о подозрении в участии в террористической организации 28 задержанным в Беларуси наемникам и уведомил Минск о намерении просить об их экстрадиции.