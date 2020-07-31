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Олег Сенцов
Олег Сенцов

Украинский режиссер, бывший  политзаключенный.


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Вопрос в том, присоединится белорусский народ к украинскому в борьбе против РФ или снова попытается “дружить“?

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То, что белорусы массово собираются на митинги поддержки единого оппозиционного кандидата, который еще не оказался за решеткой, это хорошо. Конец правления Лукашенко стремительно приближается. Чтобы продолжать считать себя президентом Беларуси, он будет вынужден пойти на беспрецедентные фальсификации, которые вызовут уличные протесты и революцию.

Действительно, это хорошие новости, но вопрос в том, захочет ли белорусский народ присоединиться к украинскому в борьбе против агрессивного влияния России, или вместо этого будет снова пытаться "дружить", но на новых условиях.

Позиция по Крыму, которую едва ли не клещами вытягивали из уст кандидата Тихановской, свидетельствует о большей вероятности второго варианта. Но она не понимает, что после падения режима Лукашенко Путин проведет операцию по аннексии не только Витебской области, но и всей Республики Беларусь. И якобы транзитные боевики ЧВК "Вагнер" – это плохой звоночек.

Стране и ее народу, которые зависят от России сильнее нас, надо пройти очень тяжелый путь к подлинной независимости и свободе. Но я очень рад, что первый шаг к этому они уже делают.

Источник: Олег Сенцов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Олег Сенцов
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