Кремль убежден, что задержанных в Беларуси наемников скоро выпустят

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду, что задержанных в Беларуси российских наемников скоро отпустят. По его словам, россиян задержали безосновательно.

В России надеются, что Беларусь разберется с задержанием наемников "Вагнера" Скриншот: Беларусь 1 / YouTube

В Кремле надеются, что задержанных под Минском 29 июля наемников частной военной компании "Вагнер" скоро отпустят. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 31 июля, сообщает российское агентство ТАСС.

Он уверен, что в ближайшее время в Беларуси разберутся с задержанием и отпустят российских граждан. По словам Пескова, Беларусь до сих пор не представила информацию, обосновывающую задержание россиян.

Кроме этого, Песков утверждает, что россиянам не предоставили консульский доступ после задержания.

По его словам, президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко после задержания россиян не созванивались.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. 30 июля стало известно, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждает, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Белорусская сторона 30 июля обратилась к Украине с просьбой проверить, причастны ли задержанные наемники "Вагнера" к преступлениям на Донбассе.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 31 июля заявил, что нужно проверить весь список задержанных наемников и установить, кто воевал на Донбассе в составе оккупационных сил и незаконных вооруженных формирований. По его словам, список белорусская сторона передала Украине.