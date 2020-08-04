ГОРДОН
 
 
МИР

Лукашенко обнародовал свою предвыборную программу. В ней он раскритиковал митингующих

В своей предвыборной программе президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал что в ближайшие пять лет средняя зарплата белорусов вырастет вдвое.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Лукашенко занимает должность президента Беларуси уже 26 лет
Лукашенко занимает должность президента Беларуси уже 26 лет
Фото: EPA

Президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал свою предвыборную программу. В ней он раскритиковал белорусов, выходящих на митинги. Программу опубликовала белорусская газета "Звязда" 4 августа.

В своей программе Лукашенко заявляет, что готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. Однако, по его мнению, это нужно делать "не на улицах и площадях, а через правоотношения".

Нынешний президент Беларуси предлагает, чтобы во время референдума граждане страны определили свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Кроме того, он пообещал, что в ближайшие пять лет средняя зарплата белорусов вырастет вдвое, а чтобы достичь этого, он планирует оказывать максимальную поддержку инвесторам, особенно национальным.

Также белорусский президент подчеркивает, что в сфере экономики страна "не пойдет на шоковую терапию", ведь, по его мнению, за радикальные реформы заплатят именно уязвимые слои населения. Реформами в стране он планирует улучшить то, что уже есть. Лукашенко отметил, что "нельзя ломать систему и отнимать у людей годы стабильной и счастливой жизни, как это произошло и происходит в некоторых странах".

Лукашенко занимает должность президента Беларуси уже 26 лет – с 1994 года.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – до участия не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действий в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние десять лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, митинг, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Бьюти-блогер рассказала, как карантин изменил тренды в макияже
Как организовать систему видеонаблюдения дома
Как организовать систему видеонаблюдения дома Актуально
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Зета-Джонс рассказала, какой косметике отдает предпочтение
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Супруга принца Гарри Меган в день рождения получила поздравления от королевской семьи
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Бочелли показал, как музицирует с восьмилетней дочерью
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
Клум показала свадебное фото с мужем-гитаристом
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
"Бедные мужики". Loboda позировала обнаженной на фоне моря
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
Мейхер показала своих детей – сына и двух дочерей
"Больно наблюдать за парами, чьи разборки ломают судьбы". Каминская рассказала, как сложились отношения с бывшим мужем
"Больно наблюдать за парами, чьи разборки ломают судьбы". Каминская рассказала, как сложились отношения с бывшим мужем
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
Премьер-министр Финляндии вышла замуж
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
"Ситуация внутри труппы чудовищная". Сергей Гармаш покинул "Современник", обвинив худрука в тоталитаризме
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS