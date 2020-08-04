Лукашенко обнародовал свою предвыборную программу. В ней он раскритиковал митингующих

В своей предвыборной программе президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал что в ближайшие пять лет средняя зарплата белорусов вырастет вдвое.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обнародовал свою предвыборную программу. В ней он раскритиковал белорусов, выходящих на митинги. Программу опубликовала белорусская газета "Звязда" 4 августа.

В своей программе Лукашенко заявляет, что готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. Однако, по его мнению, это нужно делать "не на улицах и площадях, а через правоотношения".

Нынешний президент Беларуси предлагает, чтобы во время референдума граждане страны определили свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Кроме того, он пообещал, что в ближайшие пять лет средняя зарплата белорусов вырастет вдвое, а чтобы достичь этого, он планирует оказывать максимальную поддержку инвесторам, особенно национальным.

Также белорусский президент подчеркивает, что в сфере экономики страна "не пойдет на шоковую терапию", ведь, по его мнению, за радикальные реформы заплатят именно уязвимые слои населения. Реформами в стране он планирует улучшить то, что уже есть. Лукашенко отметил, что "нельзя ломать систему и отнимать у людей годы стабильной и счастливой жизни, как это произошло и происходит в некоторых странах".

Лукашенко занимает должность президента Беларуси уже 26 лет – с 1994 года.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – до участия не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действий в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние десять лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.