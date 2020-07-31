Митинг Тихановской в Минске стал самой массовой акцией в стране за 10 лет. Фоторепортаж
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Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
Фото: EPA
В Минске в парке Дружбы народов 30 июля прошел агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает TUT.BY. Митинг проходил в формате большого концерта с участием белорусских исполнителей. Журналисты сообщали, что на мероприятии наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью. Кроме самой Тихановской, на митинге выступили также представители объединенного штаба – Мария Колесникова и Вероника Цепкало. По данным правозащитной группы "Весна", в акции приняли участие более 63 тыс. человек. "Радыё Свобода" отмечает, что это была самая массовая политическая акция в Беларуси за 10 лет. Фото с митинга опубликовало агентство EPA.
Конкурентка президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что действующая власть "не умеет управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране".→
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