Митинг Тихановской в Минске стал самой массовой акцией в стране за 10 лет. Фоторепортаж

28 июля, 2020 23.27

Конкурентка президента Беларуси Александра Лукашенко Светлана Тихановская заявила, что действующая власть "не умеет управлять государством так, чтобы люди жили, а не доживали до зарплаты, чтобы молодежь хотела остаться в стране".