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Митинг Тихановской в Минске стал самой массовой акцией в стране за 10 лет. Фоторепортаж

Сегодня 00.13

В Минске в парке Дружбы народов 30 июля прошел агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской, сообщает TUT.BY. Митинг проходил в формате большого концерта с участием белорусских исполнителей. Журналисты сообщали, что на мероприятии наблюдались перебои с интернетом и мобильной связью. Кроме самой Тихановской, на митинге выступили также представители объединенного штаба – Мария Колесникова и Вероника Цепкало. По данным правозащитной группы "Весна", в акции приняли участие более 63 тыс. человек. "Радыё Свобода" отмечает, что это была самая массовая политическая акция в Беларуси за 10 лет. Фото с митинга опубликовало агентство EPA.

Теги: Беларусь, выборы, митинг, Светлана Тихановская
 

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