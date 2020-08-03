Белорусы – один из наиболее ментально европейских народов на постсоветском пространстве. Им страшно не повезло с Лукашенко

Лукашенко как несчастье.

Конечно, совершенно неслучайно, что в прибалтийских странах сформировалась вполне европейская система, а в Туркмении или Таджикистане – азиатская деспотия. Перед развалом СССР советские республики находились на разном уровне развития европейского культурного влияния. По этому показателю их можно было распределить на три группы: высокоразвитая Прибалтика, развивающиеся Беларусь, Украина, Россия, Закавказье, страны со слабым европейским влиянием (Средняя Азия и Казахстан). В группе среднеразвитых республик наиболее европейской страной была, как это не странно теперь звучит, Беларусь.

Однако не только исходный уровень развития предопределил судьбы бывших советских республик. Как известно, помимо объективных причин историю стран, как и жизнь людей, определяют субъективные случайности. Можно сказать, некоторым странам везет, а другим – нет. Беларуси страшно не повезло с Лукашенко.

Мне часто приходилось общаться и работать с белорусами. Это один из наиболее ментально европейских народов на постсоветском пространстве. Больше всего они мне напоминают немцев. Спокойные, рассудительные, ответственные, без российской разухабистости и восточного коварства. Беларусь давно могла бы стать нормальной демократической европейской страной уровня Литвы или Латвии. Но в 1994 году в республике случилось страшное несчастье – к власти пришел Лукашенко. Ему удалось на десятилетия погрузить страну в застойное болото, установить одну из самых отвратительных диктатур, лишить белорусов перспектив на будущее.

В самые тяжелые годы постсовка белорусы, не успев привыкнуть к демократии, избрали президентом ловкого демагога, сумевшего потом построить систему тотального насилия и пропаганды. Этот печальный опыт объединяет Беларусь с Германией. Законопослушность, спокойствие, чинопочитание белорусов, объединяющие их с немцами, похвальные и в демократической стране качества, при диктатуре помогают манипулировать населением, держать его в рабстве.

В истории, как и в жизни, неудачи чередуются с удачами. Белорусам страшно не повезло с Лукашенко, но сейчас у их страны появился шанс на успех. Если удастся скинуть Луку и одновременно отбиться от Путина, Беларусь даже в краткосрочной перспективе способна стать по-настоящему европейской, демократической страной.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора