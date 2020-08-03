ГОРДОН
 
 
Игорь Эйдман
Игорь Эйдман

Российский социолог.


все материалы автора

Белорусы – один из наиболее ментально европейских народов на постсоветском пространстве. Им страшно не повезло с Лукашенко

Лукашенко как несчастье.

Конечно, совершенно неслучайно, что в прибалтийских странах сформировалась вполне европейская система, а в Туркмении или Таджикистане – азиатская деспотия. Перед развалом СССР советские республики находились на разном уровне развития европейского культурного влияния. По этому показателю их можно было распределить на три группы: высокоразвитая Прибалтика, развивающиеся Беларусь, Украина, Россия, Закавказье, страны со слабым европейским влиянием (Средняя Азия и Казахстан). В группе среднеразвитых республик наиболее европейской страной была, как это не странно теперь звучит, Беларусь.

Однако не только исходный уровень развития предопределил судьбы бывших советских республик. Как известно, помимо объективных причин историю стран, как и жизнь людей, определяют субъективные случайности. Можно сказать, некоторым странам везет, а другим – нет. Беларуси страшно не повезло с Лукашенко.

Мне часто приходилось общаться и работать с белорусами. Это один из наиболее ментально европейских народов на постсоветском пространстве. Больше всего они мне напоминают немцев. Спокойные, рассудительные, ответственные, без российской разухабистости и восточного коварства. Беларусь давно могла бы стать нормальной демократической европейской страной уровня Литвы или Латвии. Но в 1994 году в республике случилось страшное несчастье – к власти пришел Лукашенко. Ему удалось на десятилетия погрузить страну в застойное болото, установить одну из самых отвратительных диктатур, лишить белорусов перспектив на будущее.

В самые тяжелые годы постсовка белорусы, не успев привыкнуть к демократии, избрали президентом ловкого демагога, сумевшего потом построить систему тотального насилия и пропаганды. Этот печальный опыт объединяет Беларусь с Германией. Законопослушность, спокойствие, чинопочитание белорусов, объединяющие их с немцами, похвальные и в демократической стране качества, при диктатуре помогают манипулировать населением, держать его в рабстве.

В истории, как и в жизни, неудачи чередуются с удачами. Белорусам страшно не повезло с Лукашенко, но сейчас у их страны появился шанс на успех. Если удастся скинуть Луку и одновременно отбиться от Путина, Беларусь даже в краткосрочной перспективе способна стать по-настоящему европейской, демократической страной.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, демократия, Игорь Эйдман, Европа, власть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж
Захват террористом банковского отделения в Киеве. Онлайн-репортаж G
Елена КРАВЧЕНКО
  "Колхозный спектакль" или спецоперация Кремля? Что стоит за задержанием бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Главное
  "Колхозный спектакль" или спецоперация Кремля? Что стоит за задержанием бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларуси. Главное G
Наталия ДВАЛИ
Кто и что получит от операции по поимке ЧВК "Вагнер" в Беларуси?
Кто и что получит от операции по поимке ЧВК "Вагнер" в Беларуси? G
Петр КОПКА
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
Супруга победителя "Евровидения 2015" потеряла ребенка
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
"Это такой кайф". Беременная Tarabarova рассказала, что делала всю ночь
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Асмус прокомментировала слухи о свадьбе экс-супруга Харламова
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
Третья жена 59-летнего Пенна младше его дочери
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Дедуля – красавец". Полякова показала, как выглядели ее бабушка с дедушкой
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Какая прелесть". Джамала показала полуторамесячного сына на отдыхе в Турции
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
"Если папа не приедет – у меня будет нервный срыв". Галкин показал, что делают Лиза и Гарри, ожидая его возвращения домой
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Перед смертью украинский рэпер Картрайт, который был найден мертвым в Питере, хотел уйти от жены
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
Танчинец из "БеZ обмежень" выйдет на паркет в шоу "Танцы со звездами"
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Ваши дети теперь самые счастливые". В семье Элтона Джона – пополнение
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Мой такой уже взрослый". Tayanna показала семилетнего сына
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
"Никогда не ложусь спать голодной". Ребрик рассказала, как ей удается оставаться стройной, ни в чем себе не отказывая
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
Звезды в белом. Как Яма, Полякова и Чапкис поздравили Могилевскую с юбилеем
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
  "Волосы цвета льна". Сестра Королевой певица Руся презентовала клип, снятый в 90-е годы
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
18-летняя дочь Немцова вышла замуж. Фото
 

Свежие блоги

 
 

Фото

 
 

Самые популярные материалы

     
    Больше материалов
     
     
     
    • ГОРДОН
      Adndroid приложение
      Appstore приложение
      Telegram-icon

      Правила пользования сайтом и использования материалов
      Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
      Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

      © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

      Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

      Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
      в любой форме без письменного разрешения компании.
      Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

      Теги Карта сайта Sitemap
      Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS