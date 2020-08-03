Лукашенко внезапно перенес свое ежегодное обращение к народу

Выступление президента Беларуси Александра Лукашенко с посланием к народу и парламенту было намечено на 3 августа, однако в последний момент его перенесли на 4-е.

Послание президента Беларуси Александра Лукашенко к народу и Национальному собранию, запланированное на 3 августа, переносится. Об этом изданию TUT.BY сообщил Олег Гайдукевич, доверенное лицо Лукашенко, баллотирующегося на шестой срок.

Новая дата послания – 4 августа. Причины переноса Гайдукевич не назвал.

На официальном правовом портале Беларуси до сих пор дату обращения не исправили.

Издание напоминает, что это не первый перенос ежегодного выступления президента. Оно было запланировано на 16 апреля, но не состоялось. Лукашенко пояснял, что вспышка коронавируса существенно повлияла бы на содержание послания.

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа.