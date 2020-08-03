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Наталья Радина
Наталья Радина

Белорусская журналистка, главный редактор сайта "Хартия-97".


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Развитие ситуации в Беларуси будет зависеть от людей в погонах. А большая часть силовиков – против режима Лукашенко

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Обращение к белорусским военнослужащим и сотрудникам милиции.

От людей в погонах будет зависеть развитие ситуации в стране.

Я сама дочь военного. Отец 25 лет отслужил в военной авиации. Наша семья много лет прожила в гарнизонах и военных городках, в том числе пять лет в 1980-х годах в польской Легнице, где размещался штаб Северной группы войск вооруженных сил СССР. В 1986 году отец был ликвидатором аварии в Чернобыле, его экипаж на вертолетах Ми-6 сбрасывал свинец на горящий реактор атомной станции. В 1988 году должен был лететь в Афганистан, но спасла трагическая случайность: в Грузии упал вертолет Ми-26, на которых стали летать белорусские летчики. На время проверки приостановили полеты, а тут начался вывод войск...

В Кобрине, где я родилась, располагалась старейшая вертолетная часть Беларуси. Она была сформирована в 1962 году как 65-й отдельный вертолетный полк. Поэтому среди моих родственников и соседей – много военных. Есть среди них и милиционеры.

В нашей семье никогда не было "гражданской войны", хотя часть родственников какое-то время поддерживала Лукашенко, а я всю сознательную жизнь была против этого режима. Конечно, мы могли спорить по этому поводу до хрипоты, но продолжали по-родственному любить и поддерживать друг друга.

Сейчас в нашей большой семье никто не спорит. В ней царит абсолютное единодушие: Лукашенко достал и должен скорее уйти.

Поэтому я думаю, что знаю настроения среди силовиков. Большая часть из них – против этого режима. Их родные и близкие тоже выходили на пикеты по сбору подписей и митинги в поддержку альтернативных кандидатов в президенты. Их отцы и матери тоже получают нищенские пенсии, а жены – нищенские зарплаты. Они хотят, чтобы их дети не уезжали из страны, а могли реализовать себя на родине. Все они ходят в те же магазины и покупают продукты по тем же высоким ценам, оплачивают абсурдные налоги и поборы и видят, что жизнь в Беларуси никак не развивается к лучшему, а только катится в тартарары.

Сегодня захватившая власть клика пытается толкать сотрудников силовых структур на совершение преступления. И я хочу обратиться к военнослужащим и сотрудникам милиции. Помните, что в глазах белорусов и всего цивилизованного мира Лукашенко – нелегитимный президент. Все избирательные кампании и референдумы, которые проходили в Беларуси, не признаны международным сообществом свободными и демократическими.

Все приказы неадекватного царька – незаконны. А приказ идти против своего народа – незаконен вдвойне. Это преступление не имеет срока давности.

Вы давали присягу белорусскому народу, а не узурпатору. Ваш долг – защищать соотечественников, а не трусливого Сашу 3%.

Я обращаюсь к родственникам военнослужащих и сотрудников милиции. Разговаривайте со своими мужьями, отцами, сыновьями, внуками. Призывайте их не идти против собственного народа и совести. Совершить преступную ошибку легко, жить потом с этим – трудно.

Я уверена, что Лукашенко и его подручные обязательно предстанут перед судом. Не дайте вашим близким стать соучастниками их преступлений, иначе им придется сесть вместе с ними на одну скамью.

Я обращаюсь ко всем белорусам: разговаривайте со своими знакомыми, соседями и друзьями из силовых структур. Именно от того, как поведут себя люди в погонах, будет зависеть развитие ситуации в нашей стране. Доброе слово, сказанное вовремя, может многое предотвратить и изменить.

В эти переломные дни мы должны быть как никогда едины и солидарны. Должны стать стеной. Почувствовать себя одним народом. Быть вместе. И тогда обязательно победим.

Источник: Ната Радина / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, милиция, военные, митинг, Наталья Радина
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