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Соловей: Отношения между Лукашенко и Путиным крайне обострились. Во время телефонного разговора они кричали друг на друга

Президент РФ Владимир Путин требовал, чтобы белорусский президент Александр Лукашенко отпустил задержанных под Минском представителей частной военной компании "Вагнер", рассказал в комментарии изданию "ГОРДОН" российский политический аналитик Валерий Соловей.

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Соловей: Лукашенко впервые оказался перед реальным шансом потерять власть
Соловей: Лукашенко впервые оказался перед реальным шансом потерять власть
Фото: Иван Шаблов / Facebook

После задержания под Минском 33 боевиков частной военной компании "Вагнер" российский президент Владимир Путин угрожал президенту Беларуси Александру Лукашенко вводом войск в республику и требовал выдачи арестованных. Об этом в комментарии изданию "ГОРДОН" рассказал российский политический аналитик Валерий Соловей.

"Отношения между персонально Лукашенко и Путиным обострились крайне. В пятницу у них состоялся телефонный разговор. Они просто кричали друг на друга. Причем Путин требовал выдать эту тридцатку, угрожал вводом российских войск и разными карами для Лукашенко. Срочное размещение белорусских войск у границы с РФ – это ответ", – заявил собеседник.

Он отметил, что в ближайшее время напряженность между двумя странами может нарастать.

"Я думаю, стоит ждать эмоциональной напряженности, эскалации риторики, по крайней мере с белорусской стороны. И пока больше ничего. Возможно, в Беларуси будут аресты, но это трудно назвать чем-то неожиданным. Россия попытается влиять, но скрытым образом. Потому что делать это открыто крайне сложно. Будет какая-то риторика в российских СМИ", – сказал Соловей.

Он считает, что утечка о переброске ЧВК в Беларусь произошла из Москвы.

"Здесь очень важно такое обстоятельство: эту тридцатку прикрывали с белорусской стороны офицеры КГБ Беларуси. Но из Москвы произошла утечка непосредственно окружению Лукашенко о том, что готовится [заброска] новой группы. То есть часть руководства, людей в Москве, играет против планов самой Москвы. Это самое интересное в данной шпионской истории", – акцентировал Соловей.

По его мнению, боевики во время избирательной кампании должны были оказывать давление на Лукашенко и – в случае нарастания протестов – на народ Беларуси.

"Политическая динамика в самой Беларуси складывается не в пользу Лукашенко. Впервые он оказался перед реальным шансом потерять собственную власть. Есть такая способность кризисов – приобретать непредвиденное развитие. Кремлю это крайне невыгодно. Он может вызвать динамику, но не справиться с ее последствиями, и те 30, которые находились под Минском, и те несколько сотен, которые туда еще должны были направиться, – они ведь, с одной стороны, должны были давить на Лукашенко. С другой стороны, в случае необходимости – давить на восставший народ, выступая против него", – рассказал эксперт.

Он отметил, что Лукашенко сейчас находится в плохой физической и интеллектуальной форме.

"Сегодняшнее выступление Лукашенко показывает, что он физически не в лучшей форме. Он болен. У него, помимо всего прочего, гипертонический криз. И он находится в некой интеллектуальной прострации. Он не понимает, что система координат в мире, в том числе в Беларуси, кардинально изменилась. Россия сейчас уязвима. Она хотела бы через кризис оказать давление на Лукашенко с тем, чтобы договориться об ускоренном ее вступлении в российско-белорусский союз. Когда Лукашенко окажется перед угрозой потери власти, как себя поведет Российская Федерация? Этот вопрос остается открытым. Но для России будет очень велик соблазн вмешаться в конфликт. Поскольку это фактически последний рубеж обороны для самого Кремля", – подчеркнул Соловей.

По его мнению, ситуация в Беларуси может пойти по украинскому сценарию.

"В Беларуси вполне может начаться революция, похожая на знаменитые украинские революции. Тогда Лукашенко мог бы вернуть эту тридцатку и пойти навстречу РФ, или не пойти, но уже на каких-то собственных условиях. Однако для этого ему нужно не просто выиграть выборы, а удержать власть. У него не очень много шансов сейчас ни на первое, ни на второе. [Возможные фальсификации] не имеют никакого значения. Важна готовность людей выйти. После этого может возникнуть саморазворачивающаяся динамика, при которой часть общества займет сторону оппозиции и начнут вмешиваться внешние игроки. А тогда уже будет непредсказуемое развитие событий, крайне невыгодное для Лукашенко. Если он будет свергнут или, допустим, уйдет в отставку и добровольно направится в Ростов, то велик шанс, что Беларусь не войдет в союз с Россией", – резюмировал Соловей.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил Лукашенко.

9 августа в Беларуси состоятся очередные президентские выборы. 4 августа началось досрочное голосование. Оно будет проходить до 8 августа включительно.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, Александр Лукашенко, Москва, Кремль, Минск, КГБ, боевики, Валерий Соловей, Вагнер, конфликт, Российская Федерация, ЧВК
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