Лукашенко назвал оппозицию "тремя несчастными девочками"

Президент Беларуси Александр Лукашенко в предвыборном послании затронул тему информационных провокаторов и назвал представителей оппозиции "тремя несчастными девочками".

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время предвыборного послания народу и парламенту назвал оппозиционных кандидатов в президенты страны "тремя несчастными девочками". Об это говорится в обращении Лукашенко на сайте президента Беларуси.

"Целая армия интернет-троллей, информационных провокаторов работает день и ночь, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране. Ну что вы творите? Нашли этих трех несчастных девчонок. Они же не понимают, что они читают, что вы им пишете", – заявил президент Беларуси.

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Видео: РБК / YouTube

Очевидно, Лукашенко говорил о кандидатах в президенты республики Светлане Тихановской, Марии Колесниковой и Веронике Цепкало.

"Вы же им хоть подскажите, что не президент в Беларуси назначает выборы", – заявил Лукашенко.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – до участия не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действий в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетило более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.