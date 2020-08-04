В Беларуси объявили военные сборы, они начнутся через два дня после выборов президента

О военных сборах на границе с РФ в Беларуси заявили на фоне инцидента с задержанием 33 наемников частной российской военной кампании "Вагнер". Сборы стартуют 11 августа.

В министерстве обороны Беларуси анонсировали проведение военных сборов для резервистов в Витебской области с 11 августа. Об этом агентству "Интерфакс-Запад" сообщили в пресс-службе ведомства.

Комментируя сообщения СМИ о массовой рассылке повесток военнообязанным, пресс-секретарь минобороны Наталья Гаврусик заявила, что подготовка военнообученного резерва на военных сборах – это процесс, который в вооруженных силах Беларуси идет непрерывно.

По данным агентства, накануне ряд Telegram-каналов сообщили, что в граничащей с РФ Витебской области военкоматы оповещают военнообязанных о сборах. Они должны явиться в пункты сбора 10 августа, то есть на следующий день после голосования на выборах президента Беларуси.

О военных сборах заявили на фоне инцидента с задержанием 33 наемников частной российской военной кампании "Вагнер", о чем власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

В Беларуси на 9 августа запланированы выборы президента. ЦИК зарегистрировал пять кандидатов. На пост главы государства претендуют действующий президент Беларуси Александр Лукашенко, оппозиционный политик Светлана Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.