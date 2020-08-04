Бежавший из Беларуси ресторатор: Медиа делают из Лукашенко важную обезьяну

Экс-глава Ассоциации рестораторов Беларуси Вадим Прокопьев, опубликовавший на своем YouTube-канале несколько видеообращений к президенту страны Александру Лукашенко, рассказал в интервью "Украинской правде" о цензуре и о том, как работают СМИ в Беларуси.

Экс-глава Ассоциации рестораторов Беларуси Вадим Прокопьев, бежавший из страны, рассказал в интервью "Украинской правде" о том, что даже независимые СМИ Беларуси превозносят Лукашенко.

"Дело в том, что даже независимые минские медиа, к моему большому огорчению, продолжают делать из Лукашенко важную обезьяну. А в действительности это совершенно, да, хитроватый, да, человек с бандитской чуйкой, но, в общем, это большая неумная обезьяна с огромным количеством страхов внутри", – сказал он.

Ресторатор Прокопьев стал популярным в Минске благодаря видеообращениям к Лукашенко на своем YouTube-канале. В одном из них Прокопьев в боксерских перчатках вызвал Лукашенко на дуэль.

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Видео: Vadim Prokopiev / YouTube

"Существует убеждение среди всех, кто пытается боксировать с Лукашенко, что можно делать все, ну в рамках, если ты не связан с бизнесом. Но никогда не задевать его за усы, никогда не дергать за усы диктатора. И даже вот такое обращение сработало на десакрализацию. Десакрализация произошла на уровне голоса, десакрализация произошла на уровне текста", – пояснил ресторатор.

По информации "Украинской правды", пару недель назад Прокопьев продал доли во всех своих ресторанах из-за угрозы преследования. Он выехал из Беларуси сначала в Турцию. Очередное видеообращение Прокопьев записал 22 июля уже из Киева. В нем он предложил сделать Киев "точкой сборки белорусского протеста".

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