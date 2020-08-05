Цепкало написал письмо Путину и попросил его поддержать свободные выборы в Беларуси

В своем письме к президенту России Владимиру Путину белорусский дипломат Валерий Цепкало заявляет, что у президента Беларуси Александра Лукашенко никогда не было желания строить с Россией "честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства".

Цепкало (на фото) заявил, что на протяжении всего своего правления Лукашенко в отношениях с Россией занимался политическими играми Фото: Валерий Цепкало / Facebook

Претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике. Текст письма агентству "Интерфакс-Запад" предоставила пресс-служба Цепкало.

В своем письме он заявляет, что власти в Беларуси всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов и оказывают беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса.

В связи с этим Цепкало обращается к Путину и "к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз "плечо" [президенту Беларуси] Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику".

Политик обратил внимание, что народы двух стран "объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи, наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть".

Цепкало также заявил, что на протяжении всего своего правления Лукашенко "в отношениях с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику".

Цепкало также полагает, что у президента Беларуси никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.