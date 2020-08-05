В Беларуси отменяют митинги Тихановской из-за "острой необходимости ремонтных работ"

Два пикета в поддержку оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, которые должны были пройти в Слуцке и Солигорске, отменили из-за ремонтных работ.

Во вторник, 4 августа, в Слуцке (Беларусь) сорвали агитационный пикет кандидата в президенты Светланы Тихановской из-за "острой необходимости ремонтных работ". Об этом пишет правозащитная организация "Вясна".

Пикет был запланирован на 17.30 4 августа. Однако в 17.10 к месту, где должна была пройти акция, приехала коммунальная техника – автовышка, поливальная машина и трактор. Сотрудники "Зеленбуда" начали сажать цветы в клумбах. Прохожие, которые хотели попасть на избирательный пикет Тихановской, помогали им быстрее завершить свою работу.

Вскоре после начала пикета на место прибыли сотрудники милиции и ОМОНа и начали задерживать людей. Всего задержали 17 человек, среди которых были и журналисты.

Telegram-канал "Страна для жизни" за час до пикета опубликовал заявление Слуцкого райисполкома о том, что в связи с острой необходимостью ремонтных работ провести агитационный митинг невозможно.

Аналогичным образом был сорван еще один оппозиционный пикет в Солигорске. Ранее власти разрешили его провести, но когда на стадионе начали собираться люди, к месту события подъехали экскаваторы и стали копать землю. Как сообщает "Наша ніва", как только у стадиона собралось около 400 человек, их стали задерживать.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов нынешнего президента Беларуси Александра Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, которая является женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.