В Беларуси задержали двух звукорежиссеров, которые на концерте в поддержку действующей власти включили песню Цоя "Перемен"

Один из звукорежиссеров, включивших во время митинга в поддержку власти в Минске песню Виктора Цоя, сейчас находится в Центре изоляции правонарушителей, о судьбе второго пока ничего не известно.

В Минске задержали звукорежиссера Кирилла Галанова, который 6 августа на провластном митинге включил песню Виктора Цоя "Перемен". Об этом сообщает белорусский портал TUT.BY.

Во время мероприятия сотрудники Дворца детей и молодежи Галанов и Владислав Соколовский, которые стояли за пультом, сознательно включили песню Цоя. Журналистам они сказали, что сделали это сознательно, потому что хотят перемен и готовы к тому, что останутся без работы.

Действия Галанова и Соколовского поддержали несколько тысяч присутствующих, пишет издание.

Вначале к ним подошел сотрудник администрации района. Он предупредил, что вызвал милицию. После этого музыкальная программа прервалась.

Вскоре мужчины перестали выходить на связь.

По данным издания "Наша Ніва", Галанов находится в Центре изоляции правонарушителей. Сегодня назначен суд над ним. Что инкриминируют Галанову, не сообщается.

Местонахождение Соколовского пока не известно.

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

В выборах участвует действующий президент Беларуси Александр Лукашенко. Его главных конкурентов – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к выборам не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.