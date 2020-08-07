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Лукашенко: Я, конечно, могу сказать, кто станет новым президентом. Но зачем?

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону отказался спрогнозировать результат выборов главы белорусского государства, которые пройдут 9 августа.

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Лукашенко один из пяти кандидатов на пост президента Беларуси
Лукашенко – один из пяти кандидатов на пост президента Беларуси
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона", заявил, что мог бы назвать результаты выборов белорусского главы государства, но не будет этого делать.

"Я, конечно, могу сказать, [кто выиграет выборы]. Но зачем?" – ответил он на просьбу спрогнозировать результат голосования.

Лукашенко добавил, что "не слишком парится" из-за протестных митингов в Беларуси.

"Я же понимаю, что на всех выборах 20–21% пришедших за меня не голосовали. Это 300–400 тысяч человек, а может, и 500 тысяч. Полмиллиона. Я понимаю, что в данный момент, когда пандемия и все сошлось в одну кучу… – почему не пойти и не посмотреть [на митинг оппозиции]?" – спросил он.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Досрочное голосование на выборах президента Беларуси началось 4 августа. Оно будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке. Кроме того, ЦИК страны забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, но зарегистрировали его супругу.

В поддержку объединенного штаба в Беларуси регулярно проходят масштабные митинги. Один из них, который прошел 31 июля, стал самым массовым политическим событием в стране за последние 10 лет – его посетили более 63 тыс. человек.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, голосование, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская, Анна Канопацкая
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