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Лукашенко рассказал, что Солана упрашивал его не признавать Южную Осетию

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хавьер Солана в 2009 году грозил отключить банковскую систему Беларуси от SWIFT, если Минск признает независимость Южной Осетии. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал белорусский президент Александр Лукашенко.

 
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Лукашенко: Кому оно нужно было, признаю я Южную Осетию или не признаю? Через сутки все бы забыли. А санкции мы бы получили еще больше
Лукашенко: Кому оно нужно было, признаю я Южную Осетию или не признаю? Через сутки все бы забыли. А санкции мы бы получили еще больше
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Запад просил Беларусь ни в коем случае не признавать самостоятельность грузинского региона Южная Осетия, в противном случае угрожал серьезными санкциями. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона", сказал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он уверяет, что вопрос признания суверенитета Абхазии и Южной Осетии не был для Минска принципиальным, и Россия якобы категорически не настаивала на этом.

"У меня никогда не было проблем с поддержкой [Южной] Осетии, Абхазии и так далее. Несмотря на то, что я преданный сторонник целостности любого государства, и Грузии. Когда заваруха эта началась, все в СНГ дрожали", – заявил Лукашенко.

По его словам, Беларусь в процесс "окунули натовцы". В феврале 2009 года Минск посетил верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности и бывший генсек НАТО Хавьер Солана, который, по словам собеседника украинского журналиста, настойчиво требовал не предпринимать шагов по официальному признанию Южной Осетии.

"Он очень мне понравился: этот старикашка... Мы сели в кабинете, и он мне напрямую говорит: "У нас есть к вам просьба". Я говорю: "Какая у НАТО может быть просьба к Лукашенко?" Он засмеялся: "Ну, вы же не думаете, что мы уже совсем враги". Я говорю: "Не думаю, но НАТО и Лукашенко – это как-то совсем не в одной лодке. Ну ладно. Какая просьба?" Он: "Мы бы не хотели, чтобы вы признали Южную Осетию", – рассказал президент.

Солана считал, что если Беларусь заявит о государственном статусе Южной Осетии, то "наступит парад признаний", когда постсоветские страны одна за другой совершат подобные шаги. К тому моменту против Беларуси уже были введены санкции ЕС, и Лукашенко спросил гостя, чем грозит признание суверенитета грузинского региона.

"Он к этому был готов. Достает блокнот и начинает мне перечислять: "Господин президент, Беларусь будет немедленно отключена от расчетов по SWIFT". Это самое серьезное. Говорит: "Вот эти, эти и эти санкции…" Он мне не обещал, что "мы санкции снимем" и прочее. Он мне просто перечислил, что случится дополнительно", – заявил Лукашенко.

Вскоре после этого он спросил у президента России Дмитрия Медведева на встрече в Сочи, готова ли РФ компенсировать Беларуси отключение от SWIFT и другие экономические потери. Тот не дал прямого ответа, утверждает Лукашенко.

"И мы не договорились. Вот, ты скачи сюда, и неважно, что будет с твоей Беларусью, главное – этот плевый вопрос решить. А кому он нужен был, этот вопрос: признаю я Осетию или не признаю? Через сутки все бы забыли. А санкции мы бы получили еще больше", – подытожил белорусский президент.

8–12 августа 2008 года российские войска совместно с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска из Южной Осетии, которая официально является частью Грузии, временно заняв ряд прилегающих к конфликтной зоне районов Грузии. Позже Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Также самостоятельность этих регионов признают Никарагуа, Венесуэла, Сирия и Науру.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Грузия, Александр Лукашенко, санкции, Абхазия, Южная Осетия, Хавьер Солана, SWIFT, независимость
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