Лукашенко о выдаче вагнеровцев Украине: Киев должен доказать вину этих людей

Беларусь выдаст Украине задержанных под Минском бойцов российской частной военной компании "Вагнер", если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

Так, отвечая на вопрос, выдаст ли он российских наемников Украине, Лукашенко сказал: "Даже такого вопроса никогда у меня не стояло. И стоять, думаю, не будет. У нас есть международные соглашения с Россией и Украиной. Суть заключается в том, что генеральный прокурор Украины, генеральный прокурор Беларуси, России, правоохранительные системы в контакте. Они работают над тем, чтобы была четкая картина. Никто никого не выдает, пока не установят вину".

Он подчеркнул, что страна, которая запрашивает экстрадицию подозреваемых, "должна доказать вину этих людей: что этот убил этого, что стреляли и так далее, и тому подобное".

Приезд вагнеровцев в Беларусь Лукашенко назвал "недопустимым и отвратительным". "Особенно, если это происходит со стороны твоих родных друзей", – заключил он.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил он.

Украинские правоохранительные органы заявляли, что готовят документы для экстрадиции вагнеровцев, причастных к преступлениям на Донбассе. О выдаче подозреваемых Александра Лукашенко также просил президент Украины Владимир Зеленский.