Венедиктова: Украина готовит ходатайство об экстрадиции 28 наемников ЧВК "Вагнер"

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова после разговора с ее белорусским коллегой Александром Конюком отметила, что органы досудебного расследования готовят ходатайства об экстрадиции 28 задержанных наемников ЧВК "Вагнер", подозреваемых в участии в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне пророссийских боевиков.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова обсудила с генеральным прокурором Беларуси Александром Конюком передачу Украине 28 задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Среди них – девять украинцев, рассказали в Офисе генпрокурора Украины 6 августа.

"Генпрокурор отметила, что пока органом досудебного расследования готовятся ходатайства об их экстрадиции, после получения которых Офисом генпрокурора будут направлены запросы в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь", – сообщили в Офисе генпрокурора.

Конюк сообщил, что решение о выдаче указанных лиц примут после получения запросов белорусской стороной.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул, – это легенда", – заявил он.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 августа сказал, что официально Беларусь не сообщала Украине о согласии передать задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", часть которых поддерживала боевиков на Донбассе.