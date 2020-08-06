Беларусь официально не уведомляла Украину о намерении передать ей наемников ЧВК "Вагнер" – Кулеба

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, украинская сторона пока довольна сотрудничеством с Беларусью относительно экстрадиции задержанных там наемников ЧВК "Вагнер".

Кулеба отметил, что у президентов Украины и Беларуси был конструктивный разговор Фото: mfa.gov.ua

Официально Беларусь не сообщала Украине о согласии передать задержанных наемников частной военной компании (ЧВК) "Вагнер", часть которых поддерживала боевиков на Донбассе.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил 6 августа на брифинге, который транслировался в Facebook МИД.

"О том, что Беларусь уже официально согласилась передать этих лиц Украине – мы официальной коммуникации не получали. И сейчас она (информация. – "ГОРДОН") существует исключительно в виде источника в СМИ", – сказал дипломат.

Он отметил, что тема наемников ЧВК "Вагнер" была одним из центральных вопросов состоявшегося 5 августа разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Беларуси Александра Лукашенко.

"Разговор... был очень конструктивным, с обеих сторон даны соответствующие поручения правоохранительным органам", – объяснил Кулеба.

По его словам, "по состоянию на сейчас" Украина довольна уровнем взаимодействия с белорусской стороной.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

4 августа во время обращения к народу Лукашенко призвал Россию перестать врать через средства массовой информации. "Это все вранье! Эти люди – они дали показания – были направлены специально в Беларусь. Команда была "ждать". Билеты, купленные на Стамбул – это легенда", – заявил он.

Офис генерального прокурора Украины уведомил Беларусь о намерении требовать выдачи 28 задержанных под Минском боевиков.

5 августа основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон сообщил "Радыё Свабода", что Лукашенко обещал дать "зеленый свет" правоохранителям Беларуси на передачу наемников в Россию и Украину.