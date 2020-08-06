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ПОЛИТИКА

Лукашенко намерен пригласить в Беларусь генпрокуроров Украины и РФ, чтобы прояснить ситуацию с наемниками Вагнера

Генеральные прокуроры Беларуси, Украины и РФ должны принять решение по ситуации с задержанными в Минске наемниками частной военной компании "Вагнер" на основании белорусских законов и международно-правовых актов, заявил президент страны Александр Лукашенко.

Лукашенко: Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека
Лукашенко: Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками частной российской военной компании "Вагнер". Об этом он заявил сегодня в ходе совещания, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

"Чтобы снять эти досужие разговоры по поводу так называемых 33 богатырей, я попрошу генерального прокурора. Мы вчера долго разговаривали на эту тему с президентом Украины Владимиром Зеленским. Ясно, о чем шла речь, СМИ об этом уже сообщали. Моя позиция была однозначной: у нас есть белорусские законы, правонарушения они совершали на территории Беларуси. Все то, что у нас сегодня в Следственном комитете выявлено, мы знаем", – сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что если генпрокуроры Украины и РФ не приедут, "вопрос решим мы, без них", однако высказал мнение, что все три генпрокурора могут прийти к единому мнению.

"Сядьте втроем. Делайте, как вы считаете нужным. На основании наших законов, международно-правовых актов примите решение по этим ребятам. Как примете втроем, так и будет", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что правоохранительные органы страны будут действовать по закону и "исходить из человеческого фактора".

"Мы решим эту проблему. Никакой политизации быть не должно. Нам не надо спектакли ни политические, ни экономические. И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло", – добавил Лукашенко.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые направлялись транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс. Руководитель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич уточнил, что некоторые из наемников ЧВК "Вагнер" заявили на допросах, что хотели поехать в Стамбул посмотреть на собор Святой Софии.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, боевики, наемники, Генеральная прокуратура, правоохранители, Вагнер, ЧВК
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