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Шушкевич: Обращение Цепкало к Путину – рекламный шаг. Он отлично знает, что президенту РФ нравится Лукашенко

Пророссийская позиция белорусского дипломата Валерия Цепкало, который обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать свободные выборы в Беларуси, – временное явление. Такое мнение изданию "ГОРДОН" высказал экс-глава Верховного совета Беларуси Станислав Шушкевич.

Шушкевич: В Беларуси происходит то, что нравится Путину, это фальсификация выборов
Шушкевич: В Беларуси происходит то, что нравится Путину, – это фальсификация выборов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Белорусский дипломат Валерий Цепкало, который претендовал на участие в президентских выборах в Беларуси, в оппозицию никогда не входил и служил власти, а его обращение к президенту России Владимиру Путину – рекламный ход. Об этом в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" заявил первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич.

"Давайте заметим, что Цепкало в оппозицию не входил и в оппозиционных структурах не участвовал. Он – высокообразованный человек, окончивший Московский государственный институт международных отношений, знающий английский язык, прекрасно понимающий все происходящее в Беларуси. Он был на должностях, утверждаемых [президентом Беларуси Александром] Лукашенко. Цепкало служил власти, пока не понял, что можно, в общем-то, служить лучше. Поэтому и выдвинулся в кандидаты. А пророссийскость его, я думаю, – временное явление", – отметил собеседник.

Политик считает, что Цепкало обратился к Путину в рекламных целях.

"Надеяться на какую-то поддержку Путина? Я удивляюсь наивности Цепкало. Это высокообразованный человек. Открытое письмо Путину – рекламный шаг. Цепкало отлично знает, что Путину нравится Лукашенко. Белорусский президент сначала бравирует, говорит о независимости, а потом выполняет любые указания Путина, только бы дали очередной займ", – отметил Шушкевич.

Он считает, что из-за письма лидеру РФ независимому кандидату на пост президента Светлане Тихановской не стоит дистанцироваться от Цепкало.

"[Виктор] Бабарико и Цепкало исключены из гонки – одного отправили в тюрьму, второму удалось удрать. Сейчас Тихановской нет смысла дистанцироваться от поддержавших ее Цепкало и Бабарико. У них очень достойные программы. Это люди, которые идут по демократическому пути. Сама Тихановская удивительно содержательный человек, великолепно выступает, логично мыслит. Это самостоятельный достойный политик, которого приятно видеть", – подчеркнул Шушкевич.

По его мнению, выиграть выборы у Лукашенко соперники не смогут из-за фальсификаций.

"В Беларуси происходит то, что нравится Путину и всей российской власти, – это фальсификация выборов. Абсолютно очевидно, у Лукашенко нет поддержки достаточной, чтобы мечтать об избрании. Четыре дня предварительного голосования. Ни один человек от оппозиционных сил не включен в избирательные комиссии. Можно подделывать что угодно. Может быть, Тихановская и выиграет гонку, но голоса подсчитают таким образом, что проиграет. Такое не раз делалось в Беларуси. Думаю, уже создан и на полную работает некий отдел фальсификации голосов при нашем КГБ. Так что как бы в реальности люди не голосовали, Лукашенко припишет победу себе", – резюмировал политик.

4 августа претендент на пост президента Беларуси Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. Политик заявил, что белорусские власти всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов, и попросил российского лидера "поддержать проведение свободных президентских выборов в Беларуси и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику".

В Беларуси 4 августа началось досрочное голосование на выборах президента, которое будет проходить до 8 августа включительно. На 9 августа запланировано основное голосование.

Главных конкурентов Лукашенко на выборах – банкира Виктора Бабарико и дипломата Валерия Цепкало – к участию не допустили. Бабарико и его сына Эдуарда задержали 18 июля по обвинению в незаконных действиях в банке.

ЦИК Беларуси забраковал больше половины подписей, которые Цепкало собрал в поддержку своего выдвижения. В связи с этим штабы Бабарико и Цепкало решили объединиться со Светланой Тихановской, женой блогера Сергея Тихановского. Его тоже не допустили к выборам, однако зарегистрировали его супругу.

Всего на пост главы государства претендуют пять человек: Лукашенко, Тихановская, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев, экс-депутат Анна Канопацкая и лидер Белорусской социал-демократической партии Сергей Черечень.

Теги: Россия, Владимир Путин, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Станислав Шушкевич, фальсификации, голосование, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало, Светлана Тихановская
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