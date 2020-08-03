Белорусский оппозиционер Цепкало ушел от ответа на вопрос, чей Крым

Обращение к истории не решит для Украины вопрос принадлежности Крыма. Так белорусский дипломат и оппозиционный политик Валерий Цепкало ответил на вопрос, чьим считать полуостров – украинским или российским.

Находящийся в Киеве белорусский дипломат и оппозиционный политик Валерий Цепкало не дал прямого ответа на вопрос, кому принадлежит Крым – Украине или России. Дискуссия на эту тему прошла 2 августа в эфире телеканала "Прямий".

"Надо здесь не столько смотреть назад, сколько двигаться вперед. Любые возвращения в историю не решат этот вопрос для Украины", – заявил Цепкало.

Крым он сравнил с Северным Кипром, который, несмотря на поддержку Турции, является экономически депрессивным регионом. Многие российские банки и компании "не заходят" в Крым, потому что там крайне сложно вести бизнес, отметил Цепкало.

"Беларусь не признает то, что произошло", – сказал политик, который во время эфира избегал слов "аннексия", "оккупация" и "война".

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Цепкало 24 июля уехал в Россию вместе с детьми, опасаясь ареста. Он собирался участвовать в выборах президента Беларуси, назначенных на 9 августа, однако ЦИК Беларуси забраковал почти половину подписей, которые штаб Цепкало предоставил в поддержку его выдвижения. 2 августа политик прибыл в Киев.

Его супруга Вероника вошла в штаб оппозиционерки Светланы Тихановской, которую допустили к выборам. Тихановская на вопрос о принадлежности Крыма сначала отказалась отвечать, заявив, что эта тема "раскалывает общество". Затем она заявила, что юридически Крым украинский, а фактически – российский, и попросила ее "больше не мучать".