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У задержанных в Беларуси вагнеровцев может быть двойное гражданство – Геращенко

Заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" через некоторое время могут отпустить.

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Геращенко отметил, что среди вагнеровцев, вероятно, есть 10 украинцев
Геращенко отметил, что среди вагнеровцев, вероятно, есть 10 украинцев
Фото: Антон Геращенко / Facebook

В Беларуси среди задержанных боевиков ЧВК "Вагнер" могут быть люди с двойным гражданством. Об этом в эфире "Общественного радио" заявил заместитель главы Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко.

По его словам, среди задержанных в Беларуси боевиков ЧВК "Вагнер" есть граждане Украины – это те лица, которые воевали против Украины на Донбассе.

"Они являются преступниками и по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому Министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК "Вагнер" – это структура, которая является полугосударственной и используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судана, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", – говорит Геращенко.

Также он добавил, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанных через некоторое время могут отпустить, но Украина должна настаивать на своем, требовать выдать тех, кто воевал на Донбассе.

"Называлась цифра десять [задержанных в Беларуси вагнеровцев с украинским гражданством], но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины, принимают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию", – отметил он.

О задержании 33 россиян, состоящих в ЧВК "Вагнер", власти Беларуси сообщили 29 июля. Более 10 из них включены в список украинского сайта "Миротворец" как участники вооруженного конфликта на Донбассе на стороне пророссийских боевиков. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Российский военный журналист Семен Пегов утверждал, что компания "Вагнер" намеревалась перебросить группу своих бойцов через Беларусь в Африку и белорусские власти знали об этом. "Радио Свобода" считает, что точкой назначения группы был Судан.

В Совбезе Беларуси заявили, что РФ не уведомляла о переброске сил ЧВК через Беларусь.

Посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что 33 задержанных являются сотрудниками частного охранного предприятия, которые следовали транзитом в Стамбул, но опоздали на рейс.

Теги: МВД, Беларусь, Антон Геращенко, Вагнер, война на Донбассе
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