Интервью Гордона с Лукашенко. Где и когда смотреть

В ближайшие дни на YouTube-канале "В гостях у Гордона" выйдет интервью с президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщил на своей странице в Instagram основатель издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон.

"Такого вы еще не слышали!" – написал журналист, анонсируя программу.

Запись программы проходила в Президентском дворце в столице Беларуси, в зале, где в феврале 2015 года состоялся "Минск-2" – 17-часовые переговоры лидеров Украины, России, Франции и Германии Петра Порошенко, Владимира Путина, Франсуа Олланда и Ангелы Меркель. Об этом в Facebook сообщила главный редактор издания "ГОРДОН" Алеся Бацман.

Интервью Гордона с Лукашенко прервалось на телефонную беседу последнего с президентом Украины Владимиром Зеленским. После беседы с украинским лидером белорусский президент пошутил: "Я ему [Зеленскому] сказал, что Гордон – отвратительный человек, плохой человек. Он говорит: "Александр Григорьевич, он, конечно, плохой человек, но не совсем". Передавал привет".

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В ходе интервью Лукашенко коснулся отношений между официальным Минском и Киевом, рассказал о Зеленском и президенте России Владимире Путине, о недавно задержанных под Минском 32 бойцах российской частной военной компании "Вагнер", о грядущих президентских выборах и о дебатах с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

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